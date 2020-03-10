經濟

恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融

【明報專訊】俄羅斯和沙特阿拉伯就石油減產談判破裂，道指期貨在亞洲開市前急挫5%跌停板，隨即震散亞太區市場。恒指早上低開1012點，跌穿去年12月以來穩守的26,000點，全日跌4.23%，見2018年2月以來最大單日跌幅。歐洲股市接續急挫，恒指夜期失守二萬五，美股開市後自金融海嘯以來首次熔斷，停市15分鐘，夜期一度低水680點，及後跌幅收窄。截至今凌晨零時，夜期報24,991點，低水49點。

財政司長陳茂波昨晚深夜發聲明，稱香港市場的表現與主要區內的市場一致；雖然波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作。香港的外匯市場亦保持有序運作；港元匯率近月大致維持在7.76至7.79水平，市場雙向交易正常進行。他又說香港銀行體系運作正常，港府會嚴陣以待，繼續密切留意市况發展，並按情况適時再加固防衛措施，維護香港金融穩定。

656隻牛證被屠 等同萬張期指

恒指昨最低曾見24,948點，收市跌1106點，報25,040點，以收市點數計，跌穿去年8月中反修例運動後的低位；國指跌4.52%，報9984點；主板成交額升至1696億元。恒指急挫千點，原本在25,800至26,000點重貨區的牛證開市已被「打靶」，全日有656隻牛證被收回，其中422隻為恒指牛證，約等於1.07萬張期指的街貨被收回。至收市牛熊街貨仍以牛證佔多，比例由67%降至56%，新的街貨重倉區在24,900至25,000點，新增相等於523張期指。

法巴銀行上市衍生產品部執行董事黃集恩說，昨日資金流入較多牛證博反彈，一半熊證投資者獲利離場，不過亦有投資者部署在較遠的收回價26,300點開熊證。

中海油跌17% 恒指成分股全紅

油價急跌三成，石油股遭拋售，中海油（0883）急跌17.23%，中石油（0857）跌9.64%，石油開採服務商宏華集團（0196）和中海油田服務（2883）更跌約兩成。恒指成分股全數見紅，匯控（0005）失守50元，跌3.75%報48.75元；友邦（1299）跌6.11%；騰訊（0700）跌4.65%；表現最佳的收息股領展（0823）亦跌0.07%。

石油對本港經濟和股市佔比皆不大，利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗指出，油價是外資電腦程式盤判斷市場氣氛的指標之一，昨油價崩盤觸發電腦沽盤，加速港股恐慌拋售；惟油價急挫對港股並非結構問題，港股目前股息率已見4厘以上，中長期資金可開始分段吸納，但目前極端情緒下，短線投資者不宜太進取。

康宏證券投資研究董事李聲揚認為，油價下跌再次引發市場負面氣氛，亦反映投資者擔憂各國難以合作令疫情更難解決。港股受外圍拖累下跌，不過目前估值已相當吸引，視乎是否有消息安定投資者信心。

相關字詞﹕李聲揚 牛熊證 恐慌 金融海嘯 油價 沙特阿拉伯 美股 俄羅斯 恒指 港股

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