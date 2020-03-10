罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭

美頁岩油搶攻 俄護油企市場

2016年後，俄羅斯持續和油組合作協調減產支持油價，但在上周末談判破裂後，4月1日起各國可自行決定產量。分析師指出，俄羅斯不願意減產，除了是希望在採取行動前全面觀察疫情對石油需求的影響外，亦是為了避免自己的石油企業生命線向美國頁岩油企業斷送。俄羅斯石油公司（Rosneft）發言人周日表示，因過去俄羅斯和油組減產，全球市場被美國頁岩油迅速取代。

雖然美國頁岩油迅速增長，惟成本較高，一直較難賺錢，油價下跌將令頁岩油這行業出現困難，國際能源署執行董事Fatih Birol昨稱油價若跌穿每桶25美元，將令美國新頁岩油暫停開發。美國頁岩油行業主要由小型獨立生產商組成，他們不少已經以較高油價作對冲出售原油，所以俄羅斯推低油價，未必短期內能摧毁這個行業。但這些公司是以BBB或以下的垃圾級債券來融資，佔美國高息債券市場11%，油價下跌令公司再發債償還現有債券出現困難，對公司現金流造成壓力。高息債價格大跌，隨時火燒連環船，所以紐約聯儲銀行昨晚亦被迫出手提供市場流動性。

油企佔美高息債市場11%

俄羅斯產油成本較沙特高，低油價確可限制俄羅斯提高產量的能力，損害總統普京在投資基建和社會支出的長期承諾；但油價下跌亦會令沙特的財赤愈踩愈深，獲得更大的市場分額亦可能得不償失。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，目前局面對各方都沒有好處，將促使各方返回談判桌，目前油價已經反映了雙方增產的可能，加上不少歐美石油生產在現價下不能賺錢，油價再下行的空間有限；一旦談判有轉機，出現報復式反彈的升幅會相當驚人，或可回復到40至50美元一桶。

低油價利工業 亞洲有受惠

新加坡銀行報告則認為，雖然各國最終會談判，但需要時間，為迫使俄羅斯重返談判，短期內油組成員應不會減產。在4月協議到期前，油組和俄國增產的機率相當大，該行下調3個月紐約期油預期，由45降至30美元，12個月預期由50降至45美元。不過油價暴跌是因為供應端增加而非因經濟放緩而需求減少，低油價有利工業生產利潤和居民可支配收入，對大部分亞洲地區有正面影響。