經濟

罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭

【明報專訊】國際油價大崩盤，紐約期油在亞洲時段最多跌過33%，見1990年代初波斯灣戰爭後最大的單日跌幅（見圖）。今次油價大跌源於俄羅斯和石油輸出國組織，特別是沙特阿拉伯談判減產失敗之餘，沙特反而增產兼調低售往歐洲的石油價格，比俄羅斯更便宜。沙特故意推低油價，《金融時報》引述分析師表示，其實是為了懲罰俄羅斯不願減產，以此鞏固沙特最大出口國的地位。

美頁岩油搶攻 俄護油企市場

2016年後，俄羅斯持續和油組合作協調減產支持油價，但在上周末談判破裂後，4月1日起各國可自行決定產量。分析師指出，俄羅斯不願意減產，除了是希望在採取行動前全面觀察疫情對石油需求的影響外，亦是為了避免自己的石油企業生命線向美國頁岩油企業斷送。俄羅斯石油公司（Rosneft）發言人周日表示，因過去俄羅斯和油組減產，全球市場被美國頁岩油迅速取代。

雖然美國頁岩油迅速增長，惟成本較高，一直較難賺錢，油價下跌將令頁岩油這行業出現困難，國際能源署執行董事Fatih Birol昨稱油價若跌穿每桶25美元，將令美國新頁岩油暫停開發。美國頁岩油行業主要由小型獨立生產商組成，他們不少已經以較高油價作對冲出售原油，所以俄羅斯推低油價，未必短期內能摧毁這個行業。但這些公司是以BBB或以下的垃圾級債券來融資，佔美國高息債券市場11%，油價下跌令公司再發債償還現有債券出現困難，對公司現金流造成壓力。高息債價格大跌，隨時火燒連環船，所以紐約聯儲銀行昨晚亦被迫出手提供市場流動性。

油企佔美高息債市場11%

俄羅斯產油成本較沙特高，低油價確可限制俄羅斯提高產量的能力，損害總統普京在投資基建和社會支出的長期承諾；但油價下跌亦會令沙特的財赤愈踩愈深，獲得更大的市場分額亦可能得不償失。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，目前局面對各方都沒有好處，將促使各方返回談判桌，目前油價已經反映了雙方增產的可能，加上不少歐美石油生產在現價下不能賺錢，油價再下行的空間有限；一旦談判有轉機，出現報復式反彈的升幅會相當驚人，或可回復到40至50美元一桶。

低油價利工業 亞洲有受惠

新加坡銀行報告則認為，雖然各國最終會談判，但需要時間，為迫使俄羅斯重返談判，短期內油組成員應不會減產。在4月協議到期前，油組和俄國增產的機率相當大，該行下調3個月紐約期油預期，由45降至30美元，12個月預期由50降至45美元。不過油價暴跌是因為供應端增加而非因經濟放緩而需求減少，低油價有利工業生產利潤和居民可支配收入，對大部分亞洲地區有正面影響。

相關字詞﹕紐約期油 頁岩油 新冠肺炎 沙特阿拉伯 俄羅斯

上 / 下一篇新聞

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手