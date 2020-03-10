經濟

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板

【明報專訊】去年尾內地爆發新型冠狀病毒肺炎，至最近數周疫情席捲全球，衝擊環球經濟，上周五油組（OPEC）與俄羅斯未能達成石油減產協議，OPEC成員國沙特阿拉伯隨即減油價兼增產「攬炒」，原油期貨價格昨日曾大瀉三成，成為壓垮環球股市最後一根稻草，恒指昨日急插1106點，收報25,040點，失守2016年初以來的上升軌（見另稿）。

歐洲及美國股市開市後亦急跌，歐洲股市收市多大跌約8%，美國道指更曾暴瀉2000點，並觸發須停市15分鐘的熔斷機制。

期油插逾三成 海灣戰爭以來最勁

全球原油指標之一的紐約原油期貨昨在亞洲交易時段急插超過三成，見1991年1月波斯灣戰爭以來最大單日跌幅（見圖）。投資銀行高盛將第二、第三季度的油價預測下調至每桶30美元，該行稱，對比上一次發生在2014年11月的價格戰，今次石油市場情况更糟糕，原因是疫情拖累石油需求大幅下降。

恒指昨低開逾1000點，其後全日反覆向下，綜觀整個亞洲交易時段，澳洲股市表現最差，澳洲標普/ASX200指數大插7.33%；新加坡海峽時報指數及日經平均指數分別挫6.03%及5.07%（見表）。

歐股普遍跌8%

面對染疫人數急升、油價暴跌雙重打擊，歐洲股市哀鴻遍野，意大利富時MIB指數暴跌逾一成，德國DAX指數、英國富時指數同樣跌約8%，較近期高位跌逾20%，進入技術性熊市。

美股昨日起進入夏令時間，在本港時間晚上9時半開市。承接歐亞股市跌勢，美國三大指數之一的道指開市即急瀉2000點，標普500指數開市不足5分鐘亦挫7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，直至9時49分復市。復市後，道指、標指及納指跌幅輕微收窄至5%。

美國債搶手 10年孳息率跌穿0.5厘

俄羅斯股市昨假期休市，貨幣盧布兌美元大跌8%，俄國財政部昨公布考慮入市支持盧布匯價。昨晚歐洲開市期間，彭博引述消息指俄羅斯石油公司Rosneft計劃下月1日減產協議屆滿後增產，一度令油價再跌，至今早零時紐約期油跌幅收窄至16%，報每桶34.61美元。美國總統特朗普則在昨晚10時半在社交媒體發文稱，汽油價格下降對消費者是好事，但炮轟沙特阿拉伯與俄羅斯爭論石油價格及產量造成市場暴跌。

市場避險情緒升溫，美國國債成搶手貨，債價飈升，10年期國債孳息率首次跌穿0.5厘，最低見0.32厘，美國30年期國債孳息率亦曾跌穿1厘。黃金昨曾升破每盎司1700美元，觸及2012年底以來最高水平，其後回落至1670美元。

市場一度料美聯儲下周減息1厘

環球大冧市，市場預計美聯儲會增強減息力度以刺激經濟，芝加哥商品交易所（CME Group）的利率期貨數據一度顯示，交易員預期美聯儲在下周三（18日）有九成機會率減息1厘，一旦成真，意味聯邦基金利率區間將減至0至0.25厘，重回2008年金融海嘯後的零息時代。

由於美國頁岩油公司發行大量高息債券，債價大跌投資者擔心環球信貸風險增加，紐約聯邦儲備銀行在昨晚美股開市前宣布，提高本周隔夜及定期回購操作的規模；回購操作簡單來說就是，美聯儲向市場購買美國國債，藉此向銀行體系注入額外流動資金。紐約聯儲行將每日隔夜回購操作規模由1000億增加至1500億美元，另外今天和周四作為期14日的回購操作規模，由至少200億增至450億美元。

相關字詞﹕股市 道指 減息 新冠肺炎 油價 沙特阿拉伯 俄羅斯 美國 特朗普

上 / 下一篇新聞

罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手