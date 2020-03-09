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買黃金抗疫 工具多元化

【明報專訊】市場憂慮新冠肺炎蔓延及重挫全球經濟，以致避險情緒持續升溫。對於退休人士而言，現時要為投資組合增強防守力，隨金價持續攀升，黃金也是一個熱門選擇。不過惠理亞太區分銷業務主管曾德明認為，黃金由去年中美兩國減息後已累升近兩成，短線難免會見調整，但相信利好的低息環境短線不會轉變，而且今次牛市比上一次條件更充分，相信今年投資者買金可望取得雙位數回報。

明報記者 王俊騏

新冠肺炎疫情由中國蔓延到全球各地，日本、韓國和意大利的確診個案急增。疫情走向對經濟影響未明，以致大市上落不定，昔日被視為防守性較高的公用股和其他高息股，反而未能站穩陣腳，拾級而下。港人收息愛股匯豐（0005）股價跌勢甚急，今年以來已跌逾16%，上周五收市創一年新低，收報50.65元。就算股息率進升至7.8厘以上，但若股價持續向下，投資者急於買入只會賺息蝕價。

突破1500美元後升勢未停

反觀金價在今次跌市具備強勁防守力，事實上自去年12月中突破了每盎司1500美元關口後，升勢便銳不可當。由年初至上周五已升約一成，更勝不少本港高息股，甚至大幅跑贏傳統地產及銀行股。特別在全球低息時代下，買金的吸引力比以往高。雖然金價近期迎來7年來最大跌幅，單日曾挫近半成，惟銀行界分析指是投資者為補股票倉，才迫使他們出售黃金填補。整體而言，全球經濟衰退風險升溫，各國央行都勢減息振興經濟，聯儲局已緊急減息半厘，進一步增加零息的黃金對投資者的吸引力，實際在當局減息後金價已隨即上升3%，穩守每盎司1600美元以上。

投資黃金有多種方式，包括現貨金，紙黃金（黃金存摺）、黃金期貨、黃金ETF和金礦股，要選擇那種較能捕捉金價升勢和適合自己同樣重要。以上各者各有優點，實貨金好處在於可以先進行目測，並可選高純度黃金，同時差價大和交易費較高；而紙黃金則是易收藏和交易費用低，但不能兌換成黃金。黃金ETF則流動性較大，易買賣和交易差價透明，但兌換成實金難度較大，而金礦股則是潛在升幅和風險都同等地大。

避險情緒高漲 對金價有支持

曾德明認為，金價自去年開始上升後，升勢已經確定，指源自聯儲局開始減息，本身全球利率處於低位，以及地緣政治風險如新冠肺炎疫情和美伊角力，投資者風險胃納降低，避險情緒高漲下對金價有支持。他續指美股多年創新高，目前標指市盈率達到約19倍難免會有回調壓力，往後再上或見阻力，再加上高息債走勢同樣見波動。本身黃金供應方面未見大變動，未有大型新礦，意味供應不見大增，就算回收黃金方面供應成本亦高，帶來的供應不多，再加上全球不少央行都在正在去美元化，黃金儲備增加，都是利好黃金的因素之一。

他未有給予今年黃金目標價，但相信黃金短期內都會見波動，如早指有人指投資者為補倉賣金解發金價下行，而且自美國去年7月中以來減息，金價已累計升了近2成，故其後有回調都是難以避免。惟他以2009年金價衝上歷史大關1900美元為例，正是受央行量寬所帶動，今目前情况亦有類似，同時今輪升市的條件實質更為充分。黃金上一次牛市持續了約五年，他坦誠歷史不一定重演，但最少相信利好因素如低息政策，短期內不會逆轉，最起碼今年表現會更勝去年，投資者今年買金有可能取得雙位數回報。

黃金ETF較緊貼金價

資金亦尚未見大額流入黃金。曾續指，暫時就算機構投資者對黃金的參與度也不高，反映市場未見全面看好，散戶參與度亦不高。他稱有關查詢的確有增加，但惠理黃金ETF今年以來都僅錄單位數增幅。市值較大的SPDR黃金ETF，今年以來流入都只是僅帶動資產管理規模（AUM）增長約4.6%。如投資者看好金價後市，他建議買黃金ETF為較簡單做法，追蹤金價誤差較低較能緊貼走勢，而且會買入相應價值的實物黃金。金礦股則很視乎個別公司的盈利增長，以及業務產地等，還有不少都未能緊貼反映金價走勢，相關度會較低。

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