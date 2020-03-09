花都均呎1.26萬 按月跌4%

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分行經理李建禧指出，由於準買家聚焦減價盤，但屋苑普遍放盤業主叫價硬淨，造成買賣拉鋸，屋苑成交量連月低迷。最近期成交個案已是上月底促成的凶宅同層單位，9座中層F室，實用面積413方呎，2房間隔，以481萬元成交，實呎11646元，較市價低約一成。

原業主2014年320萬元入市，而同層另一單位2016年發生跳樓自殺案，其後業主未有放售單位，至近日因擔憂樓價跌勢持續才放盤，易手後帳面仍賺約161萬元或五成。李補充，由於近日美國聯儲局減息半厘，有助推動準買家入市，料屋苑未來成交量可回升。

加州花園連額印使費蝕420萬

由於市場上好淡消息夾雜，其他屋苑走勢呈個別發展。其中，元朗加州花園水仙徑單號屋，實用面積1372方呎，屬3房單位，連大花園，近日以1588萬元成交，呎價11574元；原業主於2018年以1750萬元入市，現轉售帳面已蝕162萬元，加上持貨不足3年，須付10%額外印花稅（SSD），再連同印花稅及代理佣金等使費，料實蝕約420萬元或24%。

昇薈3房套4年實蝕120萬

東涌昇薈同樣錄得蝕讓個案，2座高層A室近日以1280萬元成交，單位實用面積1168方呎，屬3房連儲物房間隔，呎價10959元；原業主於2016年以1340萬元入市，現帳面蝕60萬元或4.5%，若連同購入時繳付的印花稅及出售佣金，虧損料達120萬元或9%。

河畔花園呎價逆市重上2萬

至於沙田河畔花園則錄逆市反彈成交，據市場消息，E座中層3室，實用面積242方呎，2房間隔，近日以488萬元成交，呎價20165元，為屋苑4個月以來呎價重上2萬元水平；原業主於2016年以377萬元入市，帳面獲利111萬元或29%。

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