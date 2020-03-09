經濟
二手放大鏡

香港地產

花都均呎1.26萬 按月跌4%

【明報專訊】市場開始消化新型冠狀病毒疫情，加上二手減價盤源逐漸獲吸納，業主叫價較早前轉趨強硬，令部分屋苑二手交投大減，其中粉嶺花都廣場本月首4日仍未開齋，而上月更因成交集中於減價盤，導致價量齊跌，全月僅錄3宗買賣，平均實呎約1.26萬元，較1月跌約4%。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分行經理李建禧指出，由於準買家聚焦減價盤，但屋苑普遍放盤業主叫價硬淨，造成買賣拉鋸，屋苑成交量連月低迷。最近期成交個案已是上月底促成的凶宅同層單位，9座中層F室，實用面積413方呎，2房間隔，以481萬元成交，實呎11646元，較市價低約一成。

原業主2014年320萬元入市，而同層另一單位2016年發生跳樓自殺案，其後業主未有放售單位，至近日因擔憂樓價跌勢持續才放盤，易手後帳面仍賺約161萬元或五成。李補充，由於近日美國聯儲局減息半厘，有助推動準買家入市，料屋苑未來成交量可回升。

加州花園連額印使費蝕420萬

由於市場上好淡消息夾雜，其他屋苑走勢呈個別發展。其中，元朗加州花園水仙徑單號屋，實用面積1372方呎，屬3房單位，連大花園，近日以1588萬元成交，呎價11574元；原業主於2018年以1750萬元入市，現轉售帳面已蝕162萬元，加上持貨不足3年，須付10%額外印花稅（SSD），再連同印花稅及代理佣金等使費，料實蝕約420萬元或24%。

昇薈3房套4年實蝕120萬

東涌昇薈同樣錄得蝕讓個案，2座高層A室近日以1280萬元成交，單位實用面積1168方呎，屬3房連儲物房間隔，呎價10959元；原業主於2016年以1340萬元入市，現帳面蝕60萬元或4.5%，若連同購入時繳付的印花稅及出售佣金，虧損料達120萬元或9%。

河畔花園呎價逆市重上2萬

至於沙田河畔花園則錄逆市反彈成交，據市場消息，E座中層3室，實用面積242方呎，2房間隔，近日以488萬元成交，呎價20165元，為屋苑4個月以來呎價重上2萬元水平；原業主於2016年以377萬元入市，帳面獲利111萬元或29%。

[二手放大鏡]

相關字詞﹕二手放大鏡 河畔花園 昇薈 加州花園 花都廣場

上 / 下一篇新聞

摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
李澄幸：退休前應否賣金？
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
沈永年：中山各區優勢不同
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
買黃金抗疫 工具多元化
買黃金抗疫 工具多元化