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THE RICHMOND 181呎起細絕西半山

【明報專訊】西半山向來是港島傳統豪宅地段，恒地（0012）今年首個開售新盤羅便臣道單幢項目THE RICHMOND，可謂顛覆了港島半山傳統豪宅設計，項目提供90伙，主打開放式和1房戶，最細的2樓開放式連平台特色戶實用面積僅181方呎，屬區內近年最迷你新盤單位。樓盤毗鄰中半山行人自動扶手電梯，前往中區方便，料可吸引分支小家庭和投資客。

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

THE RICHMOND位處羅便臣道62C號，與區內名廈雍景臺、懿峯、蔚然等位置均相距不遠。

與同區傳統名廈相比，THE RICHMOND提供的90伙，主打開放式和1房戶，3至25樓標準樓層每層4伙，其中A、D室屬實用面積約300方呎1房戶，B、C室為實用面積200餘方呎開放式戶，全部採開放式廚房設計。至於實用面積462及468方呎2房戶，分佈於26至30樓的高層，每層兩伙，同屬開放式廚房，但設有兩個洗手間，面積稍大的A室在開放式廚房旁邊增設儲物室。

毗鄰中半山扶手電梯

設在中環國金中心1期的示範單位，以23樓A室為藍本，為實用面積304方呎1房間隔，屬交樓標準清水房；大廳連開放式廚房，面積約120方呎，連接22方呎露台，內籠「一眼見晒」，惟單位樓層高度3.15米（逾10呎高），有助提升空間感。開放式廚房配備德國Miele及西門子家電，包括蒸焗微波爐、煮食爐、洗衣乾衣機和雪櫃等，同時配有可伸縮的工作枱，大門後另有儲物層架。睡房面積約60方呎，連接16方呎工作平台；浴室位於睡房內，以趟門分隔寢區，更節省空間，內設淋浴間。與坊間很多迷你單位不同之處是浴室設有通風窗。

迷你會所主打派對設施

雖然屬單幢盤，但THE RICHMOND仍設有迷你會所，亮點是以派對為主題的設施，特製Trolley Bar、提供小巧精緻的流動小酒枱，讓住戶享受Party on Wheels的體驗；據悉其設計意念是源自恒地營業（二）部總經理韓家輝的手筆。

值得一提的是，西半山建築密度甚高，THE RICHMOND的中低層估計均以樓景為主，高層單位才享較開揚山景和港島都會景色。此外，項目不設車位，但羅便臣道和堅道一帶設有多條巴士和小巴線，即使沒有私家車代步，對外交通亦方便，經中半山自動扶手電梯步行前往中上環，或到蘇豪區、蘭桂坊消遣皆方便，估計需約20分鐘。

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