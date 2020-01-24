上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高

【明報專訊】雖然新冠狀病毒肺炎疫情於2月急劇惡化，但春節假期前樓市曾一度出現短暫小陽春；中原地產研究報告指出，上月十大指標屋苑二手買賣合約登記錄得221宗、總值18.92億元（具體反映1月成交市况），較1月錄得143宗及涉11.71億元，按月分別上升54.5%及61.6%，相關數字是自去年11月錄得288宗及涉22.81億元後，創3個月新高紀錄。