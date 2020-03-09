太古城兩房價再跌穿千萬

資料顯示，屋苑另一同類型，但面積較大的中層單位曾於上月中以999萬元易手。至於上述原業主2011年11月購入價為530萬元，帳面仍賺445萬元或84%。

海怡兩房988萬沽 低市價5%

另鴨脷洲海怡半島3月至今暫錄約9宗買賣成交，香港置業營業經理郭詠表示，海怡半島21座低層B室，向西南望海景， 屬2房連多用途房間隔，實用面積581方呎，原業主最初以1000萬元放盤，議價後減價12萬元或1.2%，以約988萬元成交，實呎1.7萬元，新買家為首置客，意味最高可承做八成按保，成交價低市價約5%；原業主早於1997年以約529萬元購入單位，帳面賺459萬元，近23年升值87%。

另將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI開售在即，帶動同區二手成交。中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳天晉IIIB期第1B座高層G室，實用面積365方呎1房戶，屬開放式廚房設計，新近以668萬元易手，實呎18,301元；原業主2014年11月以528萬元購入單位，現帳面賺140萬元或27%。

十大屋苑成交按周跌三成

據中原統計，十大屋苑於剛過去兩日錄約15宗成交，與上周錄22宗相比下跌32%，最多成交為荔枝角美孚新邨共4宗，而十大屋苑中亦有3個錄得零成交，包括鰂魚涌康怡花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。另美聯物業統計，過去兩日十大屋苑錄約17宗成交，按周減26%，但仍為連續4周持續雙位數水平。