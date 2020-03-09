龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成

市場消息稱，上述龍門冰室新租用的商舖，位於沙田河畔花園地下19至20號商舖，面積1716方呎，新近以月租20萬元承租，呎租約117元，租期3年，至2023年3月，預計租金總支出約720萬元。

呎租117元 兩月第二度開新店

土地註冊處資料顯示，上述商舖自2005年3月起，一直由長和（0001）旗下屈臣氏藥房租用，最初月租僅6.9萬元，每3年續租一次，對上一次續租是2017年3月，當時租金13.8萬元、呎租約80元，租期至今年3月，即是次龍門冰室的租金較屈臣氏藥房高45%。以業主2004年2月1070萬元購入商舖計，現享租金回報22厘。

翻查資料，龍門冰室於反修例運動前共有5間分店，分別設於荃灣、尖沙嘴、銅鑼灣、炮台山及紅磡，於反修例運動時高調撐學生而成名：該店其中一名對手紅磡冰室，因員工言論而在社運中多次被破壞，去年底接連關閉5間分店。

灣仔富士大廈地舖劈價六成沽

可留意的是，位於尖沙嘴金馬倫道38至40號金龍中心地舖，在紅磡冰室結業後，由龍門冰室承租，月租約30萬元，以商舖面積4228方呎計，呎租71元，而該店租期長達6年，預計租金總支出達2160萬元。

另市場消息稱，灣仔駱克道381號富士大廈地舖950方呎、連入則閣樓500方呎，合共1450呎，以3000萬元易手，折合呎價約2.06萬元；現租客為廚櫃店，月租8萬元至2022年3月，業主回報率約3.2厘。代理指出，原業主最初叫價8000萬元，即累積減價5000萬元或約63%，惟原業主早於1976年以83.3萬元買入，帳面仍勁賺2916.7萬元，物業約44年間升值逾35倍。可留意的是，富士大廈是區內色情架步集中地，是有名的「鳳廈」，人流料會較複雜。