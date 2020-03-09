雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題

雷霆指單位重推有提價空間

新地副董事總經理雷霆回應本報查詢表示，雲滙第1、2期單位總數逾1400伙，項目發展規模不小，新近錄得11宗撻大訂個案，有關數字只是累積取消合約的買家數目，沒有甚麼特別。雷霆續稱，集團已經作出了解，事件只屬買家的個人、家庭或者財務問題，而相關取消交易單位稍後將會重售，部分尚且會有輕微加價空間。

可留意的是，本月迄今錄得12宗撻大訂，即買家於簽署正式買賣合約後取消交易，佔本月新盤撻訂個案逾85%。

本月新盤暫錄14宗取消交易

據雲滙成交紀錄冊顯示，項目日前連環錄得11宗撻大訂個案，有關單位全以招標形式出售，其中2伙於2018年7月售出，餘下9伙則是去年3月至4月間出售，單位成交價介乎672萬元至2233.6萬元，其中1座15樓A1室，實用953方呎，套3房連工人套房間隔，於2018年7月以2233.6萬元成交，買家已支付樓價15%，現撻訂離場，料損失335.04萬元；另外10伙已支付樓價10%，估計發展商共殺訂約1488.5萬元。

至於本月另一宗新盤撻大訂，為長實（1113）北角愛海頌，買家於2017年以3916萬元購入單位，日前撻大訂料遭沒收15%訂金涉約588萬元。

另外兩宗撻訂均來自屯門區樓盤，包括華懋青山公路琨崙，恒大（3333）掃管笏恆大‧珺瓏灣各錄得1宗撻細訂（沒收5%訂金）個案，買家各遭沒收約132萬和21萬元訂金。