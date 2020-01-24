OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗

明報記者 張允亭

OCEAN MARINI昨日早上起正式接受認購，全日累計收近1000票，雖然收票數量不及去年4月同系MONTARA首日錄得2200票，惟市場反應已算不俗。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目過去兩日對外開放於尖沙嘴海港城的示範單位，兩日共錄約3000人次參觀。

黃光耀：網上睇樓反應理想

至於為防範疫情擴散而特設網上睇樓措施，黃光耀表示反應理想。此外，同系9A期MARINI、9B期GRAND MARINI，亦於過去兩日合共沽約15伙，反映新盤亦具一定承接力。

OCEAN MARINI昨晚以折實平均呎價15,238元，加推101伙，最高直減折扣維持22.1%，單位折實價664.4萬至1731萬元，折實呎價13,508至16,802元；是次加推單位包括86伙2房單位（部分採開放式廚房）、10伙3房單位、4伙4房單位及1個平台特色戶。

兩張價單202伙折實平均14976元

入場費最低單位為1A座9樓D室，實用472方呎，屬2房連開放式廚房間隔，折實售價664.4萬元，折實呎價為14,076元。發展商指，新價單撇除景觀及樓層因素之外，屬原價加價；兩張價單合共202伙，整批折實平均14,976元，預計沽清可套現16億元（折實價計）。

其他新盤方面，恒地（0012）粉嶺現樓高爾夫．御苑，上載最新銷售安排，本周四以先到先得形式發售28個單位；發展商同時更新價單，修訂部份付款法，為買家提供「超級500付款計劃」，提供500天成交期，即買家可先住後付。

綜合市場資訊，一手市場過去2日錄得約125宗成交，較上周末錄得約56宗，按周增逾1.2倍；當中恒地西半山THE RICHMOND，最新售出18樓實用304方呎A室，若買家享最高7%折扣，折實980萬元、實呎3.22萬元；項目1月至今累沽約52伙，佔全盤90伙近六成。

新盤兩日125成交 按周升逾倍

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手市場交投加快，反映新春後受疫情阻礙，積壓購買力漸釋放，料本月一手成交量有望回升至1300宗水平，即較2月錄約350宗按月增2.7倍。