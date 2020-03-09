李志成：減息利樓市 資金撐磚頭

美聯儲局日前突減息0.5厘，不過本港銀行減息空間有限，本港有大型銀行宣布不跟隨減最優惠利率（P）。美國減息後，與樓按相關的1個月銀行同業拆息連跌8日，上周五降至1.19厘，是約1年新低，現時普遍銀行新做H按計劃息率為H+1.24厘至H+1.28厘，即實際按息降至2.43至2.47厘，低於普遍2.5厘封頂息率，H按用家可享減息。雖然息口並非唯一刺激本港樓價向上的因素，但低息環境形成「供平過租」的情况持續。為了解市民於美聯儲減息後的最新置業意向，香港置業率先進行「2020年3月美國突減息後置業意向」調查，結果顯示，近六成（56.7%）受訪者認為本港銀行未來12個月會減息，認為維持利率不變及加息的各佔21.7%，反映市民對本港減息預期甚高。另有近四成（36.5%）受訪者表示減息後入市意欲增加，有36.2%認為入市意欲減少，認為沒有影響的則有27.3%，反映減息對部分市民入市意欲起正面支持作用，但相信亦有部分人持觀望態度，待樓價進一步調整再入市。

香港置業行政總裁

[李志成]