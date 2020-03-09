布少明：減價逢減息 購買力湧現

不乏睇樓客排隊睇樓

先說近來二手樓市表現。由本行統計的周末十大屋苑交投，由2月頭新冠肺炎疫情開始初期僅錄得約4宗，升至近2個周末均錄得20餘宗，似乎反映買家已開始消化疫情對樓市構成影響。不少前線同事回報，現時只要放盤單位達買家心目中「筍價」，往往不乏戴口罩的睇樓客在門外排隊等睇樓，有進取買家更會爭相出價或臨場加價，亦有個別業主反價的個案。

一手方面，日前將軍澳大型新盤公布開價，開價極具吸引力，由於市場剛需強勁，預料首批很大機會快速沽清。值得一提的是，發展商提供的防疫措施，包括首度為樓盤推出網上睇樓及網上登記；進入展銷廳前為進場人士量度體溫；所有進場人士需佩戴口罩；展銷廳內多處地方亦有擺放洗手液；設包廂讓買家能個別簽約等，在疫情之下的靈活應變措施，定必獲得買家肯定，亦有助推動新盤開售的節奏。

總括而言，今次美聯儲突發減息，令息口有望持續低企，樓市抑壓一個多月的購買力有望爆發。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]