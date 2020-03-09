廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多

2月份公布財政預算案中，推出多項利民紓困措施，拯救下滑經濟，當中最矚目是政府向每名年滿18歲香港永久居民派發港幣1萬元，以及明年的財赤預計超過1391億元，而對於樓市篇幅則較少。香港現時財政儲備約1.1萬億元，但面對疫情和未來經濟可能步入衰退等不利因素，市場擔心香港會出現經常赤字，財政儲備總會有用完的一日。

地產好 香港經濟好

金融及地產是香港經濟之柱，而每年政府在賣地的收益，也是政府庫房主要收入來源之一，政府公布新一年度賣地表中，15幅住宅地共提供只有7530伙，是近10年新低；但加上推出的商業用地，市場估計可為庫房進貢高達2000億元。所以筆者常說：「房地產好，香港經濟就會好。」筆者估計當疫情退卻時，本地消費會重新啟動，不同行業有望回復正軌，其中房地產行業會較先受惠，因為港人始終愛磚頭。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]