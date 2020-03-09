廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多

【明報專訊】由於農曆新年過後，大多數市民仍然在假期中，加上新型冠狀病毒來襲，打擊各行各業生意，而房地產行業更是首當其衝，整個樓市變得一遍死寂。不過，當個別業主擔心疫情加劇而願意減價時，樓市形勢起了變化；由2月中起，買家見業主議價空間增大，吸引他們趁機入市，樓市漸趨暢旺。即使現時樓市缺少內地人入市，但香港本地買家也為數不少，而且每年新增幾萬名年齡達到18歲的年輕人，他們能夠享有首置名額，假如這批人士的父母有多餘資金作投資，有條件為他們購買物業，不用繳付15%的第二套房高稅率，變相成為支持樓市的另類生力軍。
2月份公布財政預算案中，推出多項利民紓困措施，拯救下滑經濟，當中最矚目是政府向每名年滿18歲香港永久居民派發港幣1萬元，以及明年的財赤預計超過1391億元，而對於樓市篇幅則較少。香港現時財政儲備約1.1萬億元，但面對疫情和未來經濟可能步入衰退等不利因素，市場擔心香港會出現經常赤字，財政儲備總會有用完的一日。
地產好 香港經濟好
金融及地產是香港經濟之柱，而每年政府在賣地的收益，也是政府庫房主要收入來源之一，政府公布新一年度賣地表中，15幅住宅地共提供只有7530伙，是近10年新低；但加上推出的商業用地，市場估計可為庫房進貢高達2000億元。所以筆者常說：「房地產好，香港經濟就會好。」筆者估計當疫情退卻時，本地消費會重新啟動，不同行業有望回復正軌，其中房地產行業會較先受惠，因為港人始終愛磚頭。