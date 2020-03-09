陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救

較早前公布美國2月製造業採購經理指數（PMI）初值為50.8，低於市場預期51.5。2月服務業經營活動指數初值報49.4，遠低市場預期53.4。美國經濟也呈現放緩，加上疫情在全球擴散，日本及韓國兩個科技產品供應鏈成員打擊甚深，導致美國科技產品的生產亦受影響。

疫情在全球不斷擴大，投資者擔心沉重打擊世界經濟，資金流入黃金等避險資產，美股及歐洲股市也告顯著大瀉，尤以科技股跌勢最急。

內地、韓國及日本疫情已令科技產品的生產面對很多障礙，供應鏈斷裂足以打擊美國經濟，美、歐股市亦難逃一次大跌。事實上，美國總績務已經靜靜地升上75.91萬億美元歷史新高，美國總統特朗普要求聯儲局減息甚至去到負利率，並非無的放矢。美元現在已是地球上的高息貨幣，強匯價亦不利美國在經濟上競爭。高負債、經濟放緩及大選年，美國需要減息。

上周二聯儲局不等待3月19日議息，以緊急方式宣布大手減息0.5厘，聯邦基金利率目標範圍下調到1厘至1.25厘。聯儲局表示，經濟仍然強勁，但新型肺炎疫情對經濟活動造成風險，故要採取適當行動支持經濟。聯儲局大手減息，預計今年美息港息低位徘徊。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]