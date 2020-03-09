湯文亮：當加息遇上失業率上升

美聯儲局上星期突然減息半厘，令到不少業主，尤其是正在供樓的業主舒一口氣，雖然香港銀行並沒有跟隨美國減息。事實上，是沒有能力跟隨，但最低限度在短期內不會加息，從銀行同業拆息下跌可以證明這個現象依然存在，樓市是不會驚因為利息上升而下跌，怎樣說這也是一個好消息。不過，大家千祈唔好咁開心，就算唔加息，但失業率仍然會上升，而且會又快又急，升幅一定比現在多1個百分點，結果會令樓價下跌超過10%。本來，社運已經告一段落，即使有示威活動，規模亦大不如前，當一般市民正在舒一口氣，希望香港能夠盡快復元，誰不知殺出一個新冠肺炎，令到香港要封關自保，以事論事，封關自保是絕對正確，否則的話，情况好似韓國大邱就更大件事。

特朗普倘不能連任 聯儲局勢重新急加息

不過，封關的確重創香港經濟，失業率一定會急升，現在失業率是3.5%，如果去到明年中失業率上升不超過5%，已經算是利好消息，但這個升幅足夠令樓價下跌15%，到那時候，美國總統選舉完畢，如果特朗普做總統還好，如果由拜登或者桑德斯當選，一定將加息主動權交回美聯儲局，等了很久的鮑威爾就會急急忙加息，當加息遇上失業率上升，一定不會好似「北京遇上西雅圖」那麽柔情蜜意，結果是非常凶殘，香港樓價跌幾多我都唔敢預測。

保持低息 香港才有時間復元

不過，大家又不用太擔心，特朗普應勝券在握，但不怕一萬，只怕萬一，現在美國對新冠肺炎病毒似不設防一樣，甚至不報道有幾多人確診，而病毒有一個特徵就是專烚70歲以上老人，特朗普已經73歲，隨時有機會中招，如果特朗普中招，對手民主黨的拜登以及桑德斯就有機會，如果民主黨取勝，形勢又唔同，不過拜登與桑德斯年紀比特朗普仲大，中招的機會比特朗普仲要高，如果選出一個大家都唔熟悉的人做美國總統，亦唔知道後果會如何，現在唯有希望特朗普平平安安，做多一屆，等香港有時間復元，屆時失業率下降，就不怕美國加息。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]