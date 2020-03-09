王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿

然而，市場憧憬全球央行聯手印鈔托市，美股報復式反彈，聯儲局和加拿大央行亦「不負眾望」，暴力減息半厘救市，標普期貨只用了兩個半交易日就升至3137點，比2月28日低位反彈一成，但不少人趁好消息出貨，標普期貨又再以每日100點的波幅輾轉下跌，上周五以2963點收市。如以2月28日收市價2988點對比，上周五標普期貨的收市價其實沒有太大升跌，但可以說，經過2月24、25和27日的三日大跌後，美股雖然曾強勁反彈，但未能守住升幅，如果下周標普期貨不能守住2月28日2853點的低位，恐怕意味美股的大牛市終結。

為什麼這次央行聯手印鈔救市，美股未能守住升幅呢？王弼在不同場合講過，印鈔可以挽救債務危機，但不能醫肺炎，也不能叫消費者不怕肺炎的風險出外消費，如果聯儲局印鈔的方法，是叫民眾外出消費，由聯儲局埋單，重賞之下必有勇夫，也許會讓一些勇者外出消費帶動GDP，至於會不會令疫情更加擴散，天知曉？

印鈔可救債務危機 不能醫肺炎

本欄多次重申，目前全球經濟最迫切的問題，是愈來愈多人怕感染肺炎不敢外出消費，於是各行各業如餐館、零售、醫務所，甚至大律師，他們生意額大跌，但還是要支付租金和僱員的工資，老闆們可以捱多久？至於製造業，復工亦面對工人大批感染的風險，有一些工人則被隔離在疫區，不能回到工作崗位，工廠之間原料和製成品的運送也延遲。

總之，任憑政府怎粉飾數據，或可一時三刻騙到華爾街的程式機械人交易員，但工商業生產力因肺炎瘟疫而大跌，是不爭的事實。所以，瘟疫真正地散去（注意，是真相，不是吹出來的數字），民眾重新出來消費和復工，股市才能見底回升。

王弼講過，時間是關鍵，老闆們沒生意一兩個月，還可能捱得住，但自武漢爆出肺炎以來，一些地方已被瘟疫打擊近3個月，還未見民眾全面恢復消費和工作，歐美日韓等地受病毒的打擊才剛開始，捱不到這3個月的老闆們，倒閉的已經倒閉，被迫要炒人的也要動手，許多老闆已向業主要求減租，如果業主有實力的，也許可減租幫忙，但不少業主仍要供按揭，承受巨大壓力，一些銀行推出還息不還本計劃，雖有少許幫助，但最後按揭仍是要付，租金還是要交，糧還是要出，資金一旦斷裂鏈，公司就有倒閉的可能，就算疫情最終過去，倒閉了的公司不能復生，被解僱的員工未必很快可以找回工作。

顯然易見，疫情拖到某個時間，對經濟會構成長久破壞，早前華爾街樂觀預期的一次式損失便會落空，因此，美股連日大跌而未能收復失地，正是反映經濟遭遇長遠破壞的可能性。最近香港樓價未受惠央行放水，特別是舖價仍持續下跌，證明資產所產生的收入下跌，無論央行如何放水，都不能阻止其下跌的方向，若肺炎長期影響企業盈利，則最近美股的跌勢，只是步港樓後塵而已。

上述只是經濟層面的問題，說到政治，讀者應該觀察到有關當局發起輿論，說中國是肺炎瘟疫的受害者，而且武漢湖北死了這麽多人，北京的全方位防疫措施是捨己為人的非常手段，中國非但不應該因武漢爆發肺炎向世界道歉，反之，全世界和美國都欠中國一個感謝。

至於美國主流傳媒，以《華爾街日報》為首，則反擊北京說，中國須負上責任。誰是誰非，本欄無意評論，只是中美繼貿易、科技戰後，因肺炎瘟疫的打擊，必然會繼續互相指摘，關係雪上加霜，兩國「離婚」所引起的經濟震盪，可謂毫無懸念。我只日夜期盼，兩國因肺炎的互相指摘，不會引發新一波的危機，否則，美股熊市只是剛剛開始！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]