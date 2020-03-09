何國良：報復式消費推動板塊輪動

中央齊出手 疫後重建添動力

畢竟，如之前所講，美股巿場的走勢多年持續強勁，情况就如1997年前的香港房地產市場一樣，投資美股的投資者都抱着一個信念：只升不跌。所以，當因其他外在因素逆轉而情况持續時，持貨能力最弱的一批便要先行出貨，例如那些以槓桿形式持貨的投資者。叫筆者最擔心的是，這一類的投資者到底在市場有多少呢？當他們要出貨時，他們就會只求完成交易，不問價錢。結果，下跌的幅度往住會超過應有的程度，出現超調（overshooting）。而這結果的出現，又有機會引發其他持貨弱的賣家在市場出貨，形成惡性循環，一發不可收拾。

幸好，現在情况仍未壞到這個程度，或多或少，要多謝聯儲局突如其來的減息。這次緊急行動，不少人跟以往的經驗來對比，在常規議息會議以外的舉措，多數跟突然金融危機事件相關，例如1998年LTCM事件、2001年的科網股事件和2007至08年的雷曼事件等。所以今次因疫情影響的調整，實在有點屬於選舉年的一個突破。不過，最終能否奏效，仍是未知之數，但卻有利股票市場短期的走勢。而且，普遍市場認為，疫情影響有機會在全球鋪開之際，這類利市金融政策，將不只在美加出現，其他地區的中央銀行亦有機會出手，為市場災後重建添動力。

筆者相信，這些措施只可消除一部分短暫痛苦。如何在穩定情况下，盡快恢復原有各項的經濟活動才是關鍵。畢竟，我們重視的是經營所產生的現金流，如沒法令經濟活動回復舊狀，就算我們持續減息，減輕經營成本，作用亦不會太大。因此，未來的兩周，中國大陸地區在這方面又會走在全球疫情的前沿，這亦是為什麼上兩周開始，市場開始從原有疫情受益股，漸漸轉向未來疫情放緩的改善股。

經濟活動盡快恢復才是關鍵

從不同渠道收集的資訊，例如用煤的總量，我們大概只回復正常的消耗量的62%。如果以貨物物流量看，現在的水平亦約為正常水平的75%，從市內的客運量，大概亦只是平常水平的50%。因此，綜合而言，我們到現在亦只可以恢復到二分之一至三分之二的總生產力。如果未來兩周，沒有更大的感染情况，筆者相信，正常的恢復已經離大家不遠了。更值得大家注意的是，大家由不安到穩定，由限制社交到回到街上，這種心情的改變將有助消費型的企業，有機會出現一些 「報復式消費」。這將會是未來媒體報道的一個焦點，有助市場進一步板塊輪動！

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[何國良 基金看世界]