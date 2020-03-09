經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同

【明報專訊】話說Saniswiss幫我老友Duncan（徐德強）的富豪飯堂福臨門消毒，皆因福臨門日前被武漢肺炎確診者周巧兒光顧了，非得裏裏外外徹底消毒不可。

我把這件事公開講了出來，事關自從去年6月的群眾運動以來，福記的生意一直不振，因此我非得想辦法支持。在上周三，福記重新開業的翌日，我還和另一個Duncan（邱達根），去大吃一頓，還同他做了個訪問。原來他身任多項公職，大講政府政策，主要是科技方面，提供了很多連我也不知道的資訊，獲益良多。

兩位Duncan巧合撞名

有趣的是，以上兩位Duncan，都是姓「Chiu」，initial同是「T.K.」，在上流社會早已是巧合的樂事了。

沒幾天，Saniswiss的高層來電，說我拍的片子並沒有講及其產品特性，大表不滿。

他說：（下略他的所言，而是直接來自其官方網頁）﹕「市面上嘅消毒產品普遍都含有VOC，吸入VOC者會令其頭痛、嘔吐，國際衛生組織更有研究顯示，長期吸入VOC，會引致36%人因肺癌死亡，34%人因腦中風死亡及27%人因心臟感染死亡。Saniswiss成分對人畜無毒、無害，並能夠接觸食物表面，滅菌效能更可達99.9999%，而不傷害人體。」

綜合他所言，就是食得落肚，兼且消毒效能達到醫療級數，所以福臨門先至會用啦！

最後，為了和財經主題拉上關係，上周壹家壹品（8101）入股了其廣東省和香港代理公司的30%。這是香港發生新冠肺炎以後的第一隻消毒藥水股。大家都知道，抗疫，消毒藥水比口罩更為有效，不過，口罩股炒到飛天，這消毒藥水股卻完全沒有異動過，股票呢家嘢，真是十分玄妙。

[周顯 投資二三事]

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