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盧楚仁 金匯商情

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盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情由中國擴展到世界各地，一發不可收拾，亦有不斷惡化的趨勢。雖然在截稿時，世衛仍然未宣布將此定性為全球大流行病，但金融市場避險情緒有增無減，令環球股市跌個落花流水。反觀外匯市場，歐元兌美元卻無視疫情在歐洲大規模擴散而大幅攀升，在兩星期前低位1.0778攀升至上星期五高位1.1355，升幅達到5.35%或577點，更創下至2015年5月以來最大的雙周升幅。

但無論以疫情或經濟層面來比較，歐洲相關情况比美國其實嚴峻得多。正如上星期五美國公布一系列就業數據，當中2月份非農業就業職位大幅增加了27.3萬份，大幅超過預期的17.5萬份；2月失業率亦由3.6%下降至3.5%。然而，為何歐元兌美元可以作出如此強大的反彈呢？

在過去這一兩年，中美爆發貿易戰過程中，除了日圓之外，美元亦經常被追捧成為避險貨幣之一，但今次卻在這兩星期，竟成為主要被拋售的對象，美匯指數亦由兩星期前高位99.910大跌至上星期五95.711低位，短短兩星期跌幅竟高達4.2%，並創下了2016年初以來最大的雙周跌幅。

儲局減息 市場借勢拋美元

筆者相信美元下跌是基於兩大原因：第一，新型冠狀病毒在美國開始蔓延，令金融市場擔心美國疫情惡化之下，美國經濟最終受到衝擊；第二，在疫情負面影響下，環球股市大跌，令環球各國央行開始採取行動，當中以聯儲局反應最為積極，上周更突然宣布大幅減息0.5厘，金融市場感覺聯儲局有意借助今次美股大幅下跌來推低官方利率。

相比之下，歐洲央行已經負利率，沒有像聯儲局般可以有較大的減息空間，而且歐洲央行至今仍沒有明確表態，到底會有什麼行動來回應歐洲股市的沽壓。因此，交易員覺得未來聯儲局的寬鬆貨幣政策，會較歐洲央行進取，故也用此概念來作為拋售美元的藉口。

美歐經濟懸殊 美元兌歐元弱得不合理

但在基本因素分析上，美國和歐洲根本就是強弱懸殊，現在就連金融市場最避忌的民主黨候選人桑德斯支持度也給拜登反超前。若以美歐的基本因素來比較，我個人認為美元兌歐元的弱勢是不合理的，及出現跌過了頭；相反，美元兌日圓和瑞士法郎弱勢則非常合理，因始終兩隻貨幣都有避險成分。

持有歐元好倉的投資者要注意，因為這個星期四歐洲央行便會議息，開會前夕不排除交易員會先平掉歐元好倉，來觀望歐洲央行公布的議息結果，遂令歐元受壓。我個人認為新型冠狀病毒在歐洲進一步惡化，導致歐洲經濟雪上加霜，歐洲央行絕對有加碼量寬的壓力。

小心歐央行議息前沽壓湧現

另一個令歐元兌美元有回吐壓力的，就是技術指標上的相對強弱指數，即14天RSI反映出歐元兌美元已經進入嚴重超買區，短期內再升的空間十分有限。除此之外，早前介紹大家買入的瑞士法郎，也同樣出現嚴重超買，程度更是主要工業國貨幣中最嚴重，短期回調的壓力跟歐元一樣大。反觀同屬有避險成分的日圓和黃金，升幅則暫時未出現嚴重超買，故此後市仍有一定的上升空間，但當然不排除先行調整，然後才再創高位。筆者估計金價短線上位阻力在1730美元，美元兌日圓下位阻力則在104.45。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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