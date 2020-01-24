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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599

【明報專訊】股巿波動，反觀本地地產及房託表現較佳。新地 （0016）仍守住去年8月106元低位，可留意新地股價積弱後能否借減息反彈。領展（0823）上周二曾創超過1年低位，但周三反彈力度強；領展股息率已重上3.8厘，應該吸引不少投資者留意。

若看好這個板塊，可留意新地或領展購證牛證：新地認購15694，行使價128.98元，2020年12月到期，有效槓桿約7.6倍；新地牛證59599，收回價103元，2020年12月到期，有效槓桿約12倍；領展認購16670，行使價78.83元，2020年8月到期，有效槓桿約9.4倍；領展牛證52937，收回價70元，2020年12月到期，有效槓桿約13倍。

反彈過後淡倉選擇包括：領展熊證52939，收回價82元，2020年12月到期，有效槓桿約6.9倍；新地熊證59596，收回價127元，2020年9月到期，有效槓桿約6.1倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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