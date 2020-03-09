劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好

恒指上周守住兩萬六關口反彈，周四急升至26805點，周五急回打回原形，收報26146點，全周升16點；不過，國指全周升1.5%，恒生綜合中型股、小型股指數升1.87%、2.60%，大市表現不俗。恒指表現疲弱，續受銀行、地產股受壓所拖累。大市上周日均成交1210億元，高於60天平均近兩成，交投保持活躍。

現只是跌浪中途 博反彈要嚴守止蝕

美股上周大上大落，觸動投資者神經，但整體不至失控。上周一本欄提到「以強勢的納指來看，再跌至8200點料有承接，倘若可於該水平喘定，短期或可在8200至8800、9000點上落」、「至於標普500，再跌料於2900點有支持」、「港股亦有望回穩，反彈力度未必太強，恒指料於26800、27000點有阻力」。

納指前周五跌至8264點反彈，上周高見9070點；標普500前周五低見2855點回升，上周升上3136點；恒指上周反彈高見26805點。姑勿論美股或港股，調整至反彈在幅度上屬預期之內，但沒有估到一周走完整個波幅，情况就如市場預期美國聯儲局在3月中議息會議減息半厘，但估不到提前出手。

雖然步伐加快，標普500及納指上周五再度下挫，但未有創出新低，跌浪中途喘息情况未變，短期標普料仍於2900至3200點、納指於8200至9000點上落。關鍵上周一提到整固後有機會進一步試底，納指、標普500中線或下試7700點、2600點，因此，現階段只是跌浪中途，博反彈勿貪勝不知輸，並嚴守止蝕。

內房物管基建建材 轉強跑贏

港股方面，恒指短線料於約26000至27000點，一旦向下突破，不會跌穿2018年底的低位約24500點。至於大市的表現會較好一些，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率8比92，跌逾3%佔下跌股份兩成；上周有兩日有八九成股份上升，有兩日好壞參半，周五大規模下跌，市况波動。全周計，升跌比64比36，總體偏好。

近期傾向看好憧憬受惠救市政策的傳統行業轉強跑贏，包括內房及物管、基建及建材、5G投資建設。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有近八成上升，整體有近四成的升幅超過1.5%跑贏國指，醫藥保健升5.5%表現最強，食物飲品升逾4%，基建及建材、內房及物管升近4%。

部分基建、建材、內房或5G概念股上周先升後回，內房及物管、基建及建材行業仍有約六七成股份高於20天線，50天線，相比目前恒指國指成分股只有約兩成股份高於20天線、50天線，個別行業或股份中線依然向好。

提到基建、建材股如中鐵建（1186）、海螺（0914）、聯塑（2128）、內房股龍湖（0960）、潤地（1109）、5G概念中鐵塔（0788）、中通服（0552）保持向好趨勢。消費股上周受捧，除了上周提到的頤海（1579），較早前談及有線上概念的高鑫（6808）也可看高一線。

[劉思明 數據尋寶]