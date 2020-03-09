張兆聰：希望教育成非傳統避險股

美國已有22個州份出現確診個案，相當於全國50個州份的四成以上失守，已可說是社區大規模感染。回顧韓國及意大利的經驗，初時發現零星個案，之後全國更多城市相繼失守，下一階段就是全國確診個案急增。因此市場開始作最壞準備，即美國會受到新冠肺炎衝擊，經濟會受到重大影響。債息和股市雙雙急跌。

相對於其他西方國家以至新興市場國家，美國醫療水平雖然先進，但醫療體系存在不少問題。例如收費水平極高，一般短暫住院和檢查也花費以萬美元起計，全國約有15%民眾沒有醫保，只能到急症室求診。但急症室資源極度稀缺，一般也要等待5小時以上才能看到醫生，當疫情大規模爆發時，情况更不堪設想。此外，美國在抗疫物資準備嚴重不足，市面上已一罩難求，在日韓台歐洲都已相繼限制出口下，短缺情况難以解決，也增添疫情大規模爆發的風險。

當然，股市急挫已提前就最壞情况作準備，美股收市也勉強守住前低位，短線仍有回穩反彈的可能，故暫時繼續做淡風險也不小。現在更危險的其實是新興市場。新興市場經濟出口佔比較高，中國首兩月經濟停頓已帶來巨大壓力，現在更連美國、歐洲、日韓台全數淪陷，市場一定會擔心出現外貿轉差，原本已是逆差的印度、印尼被大舉拋售，就算是順差的巴西也不例外。

短線宜揀「免疫」板塊

全球開始感受到經濟壓力，印尼、巴西都開始減息。此舉又面對走資問題。據國際金融研究所數據顯示，2月份流向新興市場的投資組合較上月下降近九成，約為34億美元，顯示市場對疫情持續擴大的恐慌加劇。要留意，2月份還是淨流入，3月份很可能就會流走，壓力更大，而瑞信一項衡量15種新興市場貨幣回報率的指數顯示，利差交易回報率自1月31日以來下跌了逾2%，而2019年增長了6.1%。當利差交易因匯率貶值而虧損，隨時引發拆倉潮，令匯率跌勢加劇。

當新興市場受壓，港股或多或少也會受到波及，但中央力托A股則帶來支持，26000點或許會失守，但未必跌太多。短線仍是以不受疫情影響的「免疫」板塊為主，港股表現較佳的是醫藥股、金礦股和物管股，翰森製藥（3692）升4%創上市新高，山東黃金（1787）升3%，時代鄰里（9928）創新高。

另一可留意的是教育股，希望教育（1765）多年來以收購為主、自建為副的模式拓展在職教育學校，旗下學院覆蓋的行業多元化，如四川希望汽車職業學院、四川文化傳媒職業學院、陝西醫科大學晉祠學院、蘇州托普信息職業技術學院等等，不會因個別行業不景氣而受到重大影響。集團往績亦理想，收入由2015年的4.87億元，到2018年達到10.3億元，2016至18年的3年年復合增長率達28.36%。2019年上半年增速放緩至約13%，主因是缺少新增學校。但集團2018年自建學校將於2021年落成，同時2019年下半年收購了5家大學，也會在今年反映。增速會再度加快。

集團今年股價表現強勢，由1.4元水平起步，以上周五收市價1.84元計算，累積升幅已超30%，在疫情跌市中表現亮麗，會是傳統避險股以外的選擇。

[張兆聰 還看今朝]