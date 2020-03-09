金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊

波動持續，對窩輪價格有正面作用，但短期的上落表現，往往都會反映於輪證及界內證的價格上。在引伸波幅上升之時，窩輪價格或較預期佳，相反則可能有負面影響，例如在升市中引伸波幅向下之時，認購證表面上出現「升不足」的情況，實際上是因波幅回落，損耗了部分因正股上升帶來的升幅。至於偏離的程度，就要視乎相關輪證的年期及價外程度等；相反，若在跌市中引伸波幅上升，認沽證則有機會升得較預期多。

若投資者擔心引伸波幅反覆的情况持續，或可留意收回價較遠的牛熊證，作入市選擇，待引伸波幅回到低位，才換馬窩輪再作部署。個股方面，騰訊（0700）將於下周三公布業績，野村認為，雖然疫情令中國各行各業未完全復工，但互聯網行業基本面未受影響，當中較偏好騰訊及網易，料騰訊遊戲業務可受惠。騰訊暫守穩50天線，投資者可以小注買入其購證（23067）。

[金子 窩輪攻略]