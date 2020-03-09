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潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股

【明報專訊】上星期二，美國聯儲局兌現了它應對新冠狀病毒肺炎給經濟活動帶來不斷演變的風險的諾言。自從2008年金融海嘯以來，聯儲局首次在兩次議息會之間採取行動減息，幅度為0.5厘，令聯邦基金利率下調至1厘至1.25厘。聯儲局這次減息是在預期之內的。這不單是因為它在前一個星期五曾經作出承諾，亦因為自1月初以來，油價已經下跌了25%（這主要是受新冠狀病毒肺炎疫情爆發影響），抑制了通脹預期，令聯儲局既有減息的空間，亦有減息的動機。

當然，寬鬆的貨幣政策既不能治癒新冠狀病毒肺炎，也不能解決供應鏈被疫情擾亂的問題。但它將會令融資成本降低，有助美國企業渡過難關，並且對金融市場產生影響。

首先，美國的寬鬆貨幣政策會令美元匯率偏弱。過去7個月，聯儲局已經累積減息1.25厘。但在聯邦基金利率跌至零之前，它還有再減息1厘的空間。其他國家的央行很少有這麼大的減息空間，尤其是歐洲央行和日本央行。因此，美國的寬鬆貨幣政策，乃美元維持對歐元和日圓等其他主要貨幣較為弱勢的主因之一。

聯儲局減息空間遠大於歐日央行

此外，聯儲局現時仍然以比歐洲央行和其他中央銀行更快的速度購買資產。就算通脹預期下降，聯儲局也不會急於大幅度下調它每月購買資產的規模。即使聯儲局確實按其原定計劃，在第二季開始縮減購買資產的規模，也可能會逐步施行。

而且，聯儲局應該不會完全停止購買資產。相反，聯儲局可能會選擇以每月大約200億美元的規模來擴充其資產負債表。這意味着，聯儲局的資產負債表未來的擴張速度，仍然幾乎相等於歐洲央行根據其目前的購買資產計劃的資產負債表擴張速度。

其次，在其他條件不變的情况下，寬鬆貨幣政策對於股票和債券來說，都是有利的。美國的流動性情况已經不錯，寬鬆貨幣政策的效果去年已開始出現在銀行業的帳目當中。現在美國的寬鬆貨幣政策變得更加積極，投資者面對的問題是，現時應該買股票還是買債券？這個問題有兩睇的看法。

聯儲局向市場注入流動性，將會令股票和債券受惠。但股票受到新冠狀病毒肺炎爆發引致現金流中斷的影響較大，而債券則是較為安全的選擇。

疫症衝擊美國沒中國嚴重

另一方面，雖然注入流動性將會令股票和債券都受惠，但由於股票的增值作用比債券高，所以有較大的上升空間。新冠狀病毒肺炎在美國的確診案例將會增加，從而影響美國企業營運，但它對美國經濟的損害將不會像中國大陸那麼嚴重。在過去幾星期，市場顯然傾向第一種看法，但估值則偏向第二種看法。與股票相比，美國的長期國庫券現在的投資價值相當低。

目前，美國股票的估計收益率（這乃一個實質指標）與長期國庫券的實質孳息率之間的差距，要比其過去20年的平均值高出一個標準差（就好像2010年至2016年的大部分時間，請看圖表）。因此，儘管股票的投資風險比一早鎖定派息的債券為高，但投資者承擔這種風險的潛在回報亦較高，可以得到補償。

美國企業的盈利，將會受到海外市場動盪影響，甚至也可能受到美國國內市場動盪影響。這最終會對它們的現金流造成多大程度的損害，可以說是現時已知的最大未知數。但我們有理由相信，美國企業所受的影響，不會好像大多數國家的企業那樣嚴重，也不會好像內地企業那樣嚴重。

國際貿易佔美GDP僅20%

首先，美國相對於其他國家來說，是比較「絕緣」的，它受外國影響的幅度較小。這是因為，美國的國際貿易額只相當於其GDP的20%，國際貿易對美國構成的風險，在發達國家中屬於最低。雖然在美國上市的跨國公司受國際貿易影響的風險較大，但也不應過度誇大。

在標準普爾500指數成分股當中，大約三分之二都是美國本土的公司。而且，它們只有大約4%的銷售收入來自中國大陸。雖然有些美國公司受到的影響會比較大，但整體來說，美國經濟和美國股市受到疫情最嚴重的中國大陸影響的程度有限。

其次，儘管美國國內也有可能爆發新型冠狀病毒肺炎，但與內地相比，它對經濟的破壞會小得多。有別於內地的嚴苛封城及強制企業暫時停業，美國將會試圖在控制疫情和維持經濟增長之間取得平衡。

美確診人數急增 市場掀波動

隨着美國在今個星期擴大病毒測試規模，確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數可能會大大增加，這很可能會引發較大的市場波動。但正如以上所說，投資者若願意承擔投資在股票的風險，亦可以得到補償。因此，投資在股市，但同時保留一定的現金儲備作緩衝，應該是應對聯儲局減息放水的首選方式。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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