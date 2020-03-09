謝紹榮：鮑威爾藥石亂投

市場沒因美國減息喘定

寬鬆貨幣政策屬於「需求刺激政策」，雖則政策肯定有利於企業融資，但能否穩住整個經濟發展，效果成疑。由於在過去10年間，大家早已對寬鬆貨幣政策習以為常，因此不難預期相關措施對於經濟的實際效益將大不如前。加上今次新冠狀病毒疫情予頭直指各行各業的生產供應鏈，令全球經濟增長放緩。

疫症打擊供應 量寬只醫需求

從經濟學而言，這次疫情是「供給方問題」(Supply-side issue)，用寬鬆貨幣政策未必能解決問題核心。顯而易見，美國聯儲局今次減息似是藥石亂投，多於對症下藥。

自上期刊登後，筆者收到友人來電，指美國道指已跌穿了200天移動平均線，是否代表美股已進入熊市？聽罷便回覆友人：「圖表只是一個參考指標，畢竟過去美股亦有短暫跌穿200天移動平均線的經驗，因此不宜如此快便下定論。」

說到這處，筆者很想跟大家分享一點有關使用移動平均線的常見問題。自互聯網普及後，搜尋技術分析指標數據易如反掌，不過，明白數據如何組成的人卻好像相對減少了。曾經有人問筆者，為何報章刊登的移動平均線數值與網上翻查的數值有出入？

如果當中沒有任何手民之誤，這大有可能跟移動平均線的計算方法有關。移動平均綫大概可分為「簡單移動平均線」(SMA)和「指數平滑移動平均線」(EMA)。

簡單來說，由於EMA計算方法較着重於新近數值，因此更能反映「勢頭」，較適合短線投機者使用；相反，SMA沒有加權，則較適合長線投資者用來研究大市方向。當然投資者使用甚麼技術指標來分析大市走勢純粹個人喜好，並沒有既定的標準答案。

[謝紹榮 食腦本世界]