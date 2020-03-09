林少陽：恒指太多金融股 受累減息

上周聯儲局在3月議息之前，突然緊急減息半厘。對上幾次聯儲局出到這招數的時候，都是在經濟存亡之秋，如2008年金融海嘯及2001年911襲擊。減息決定未能挽回市場信心，反而令資金大舉撤出股市，同時大舉湧入債市（不是避險，而是risk-on炒減息）。

不知從何時開始，央行其中一個重要的政策目標，是在金融市場維穩。聯儲局的政策目標，究竟應該是為金融市場服務，還是為了調控經濟（如抑物價、保就業）？老一派的經濟學者，當然會跟你說是後者，但是事實是什麼一回事，在成年人的世界，早已心照不宣，只有黃毛小子，才會不識趣地拆穿國王的新衣。

金融市場的本質是貪得無厭的， 得寸後只會要求進尺。上周二減息半厘之後，利息市場期貨已睇死聯儲局3月議息期間，將再減多半厘。這場炒減息盛宴，最快要到18日議息結果之後，才會稍為有所收歛。美國政府是全球最大債仔，持續減息其實非常符合國家利益，而聰明的讀者，你認為最符合國家利益的利率水平，最終應該是處於哪個水平？今次疫情，給予特朗普一個很好的藉口，讓他傾盡全力，為美國謀取最大利益。

市場貪得無厭 聯儲局騎虎難下

美元利率急轉彎，最立竿見影的結果，是市場瘋搶國債，其次是美匯指數急回，第一浸是搶最多淡倉的日圓、瑞郎及歐元，到周末英鎊亦有積極買盤入市，甚至積弱多年的澳元，都開始出現一絲復蘇的希望。

一向匯率緊隨一籃子貨幣上落的人民幣，變相受惠於美元貶值。上周外圍以至港股仍處於水深火熱之際，深證綜合指數仍然徘徊於52周新高附近，個別熱炒的行業不斷破頂。對於A股近期的強勢，市場出現很多都市傳說，全部都沒法子得到證實。不能證實的，就無謂寫了，但是人民幣資產（如A股，理論上還包括H股）歷史上與人民幣匯率的強弱成正比。受美股的引力場影響太大，上周港股指數未能跟隨A股做好，但個別強勢的行業（醫護、內房、物管及在家消費概念）仍然繼續維持相對的強勢。

展望未來一周，恒指的表現始終受制於其成分股中太多金融股（佔指數近半），而無論銀行還是保險公司，他們註定是美國這場減息戰的主要犧牲者，在預期美息還有排跌的大前提之下，恒指的短期表現，將繼續維持弱勢。上周所見，聯儲局一聲減息，多隻內房隨即大開發債機器，印新債換舊債。在流動性日趨寬鬆的形勢下，金融業之失，勢成內房之得。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]