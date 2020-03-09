陸振球：郵輪股可成測市新指標

須知道，自從有郵輪出現大規模新肺炎感染後，相信會有一段長時間旅客會「聞郵輪色變」，以致有關公司的股票大插水，其中如Royal Caribbean Cruises Ltd（皇家加勒比郵輪，美國上市編號：RCL），股價早於今年1月17日見頂，而美股標普500指數則要待2月19日才見頂，較RCL見頂時間差不多有約一個月的滯後（圖1），而RCL於見頂後至上周五的最低價相比，足足跌了逾55%，實在慘烈，其9天RSI更已連續11個交易日低於30，已是極度超賣。

桑德斯選情受壓 利美醫療股

筆者預計，如RCL的郵輪股股價真正見底的時間，會是巿場相信環球疫情已受控制和旅客將重拾信心乘搭郵輪之時，大巿包括整體美股也可擺脫沽壓，因此可將RCL的股價作為反映疫情對股巿不利影響的測巿指標。

另外，近日美國的健康醫療股ETF如iShares U.S. Healthcare ETF（美國上市編號：IYH）隨美國疫情似失控而跑贏標指，將IYH除以標指得出的比例抽升，便可見其大幅跑贏（圖2）。

美國醫療股跑出，也可能和極左派爭取民主黨代表出選美國總統的桑德斯選情受壓有關，因為若他當選恐怕會大力壓抑醫療費用而不利相關股票。若大家認定美國疫情真的會大爆發，可留意IYH的吸納機會。

[陸振球 投資超限戰]