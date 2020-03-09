瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債

1月中以來，美國高收益債券信用利差由336個基點擴闊至506個基點，其中50個基點來自於因油價下挫而備受打擊的能源債券，因此今年以來跑輸高評級債券。

低息環境 投資者追逐高收益資產

目前價位意味市場計入年度違約率達到5%至6%，我們認為這種看法過於悲觀。倘若疫情對經濟衝擊大致局限在上半年，我們預期2020年違約率為3.5%。美國高收益債發行人80%營收來自於本國市場，疫情導致的全球供應鏈中斷對其影響較為有限；而且在低息、低收益環境中，投資者往往會追逐高收益資產。

我們亦加碼投資TIPS，過去一周以來，通脹預期有下滑迹象，但主要是市場波動及投資者對流動性好的美國公債買盤所引起，而非基本因素驅動。同時，抵押貸款再融資也促使銀行及資產經理買進美債以彌補抵押放款減少的損失。未來12個月美國通脹預料升至1.8%，且聯儲局很可能再減息，支持長期通脹預期，但風險是疫情持續影響經濟，抑制通脹預期。

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