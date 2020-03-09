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定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，市况上落幅度極大，恐慌指數急升，資金持續流入美元和日圓避險。做定存向來是不少人穩健之選，但疫情陰霾下勢重創各國經濟，減息陸續有來，也為不同貨幣帶來下行壓力，故這時候做定存就要慎重選擇哪種貨幣。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，在疫情發展未明朗下，投資者現時做定存宜每3個月檢視一次，不宜做太長期，而目前人民幣會是較佳選擇，因其息率仍高於其他貨幣，而且預料仍有升值空間，但到近年底時要再重新檢視，不排除其他央行會再減息。

明報記者 王俊騏

美國聯儲局原定於本月17至18日議息，但卻率先在上周一緊急減息，為2008年金融海嘯以來首次，減幅達到半厘亦是最大一次，但總統特朗普未收貨，要求當局再減，美元亦顯著受壓。本身全球已處於低息環境，隨着各國減息陸續有來，「求息」絕不容易。

王良享認為，聯儲局突然一次過減息半厘，實則是把原先在3及4月各減一次合併起來，料短期內不會再減，目前美國的經濟指標都反映經濟和金融市場未見動盪和風險，相信當局是考慮到美股近兩周明顯調整，以及擔心疫情會蔓延到美國。如其後美國疫情達到高峰，他料6月時可能再減息一次，也上調今年減息次數預測至兩次，一共會減0.75厘，即尚會有一次0.25厘的減幅。

王良享又認為，今次聯儲局減息與特朗普施壓無關，反而相信是G7財長及央行行長會議後的結果，各國溝通後聯合救市，如澳洲已率先減息，相信英倫銀行和歐洲央行都有可能跟隨。

倘再推量寬 利低息貨幣

王相信，目前全球經濟金融市場都未見太大問題，中港股市大跌後都已回升，新興市場債券跌幅亦有限，反而隨着投資者避險情緒升溫和去槓桿，帶動低息貨幣如歐元和日圓升值，一度在短短一星期升了4%。他續解釋，歐洲及日本央行的減息空間較小，反而美國尚可再減0.5厘，同時意味雙方息差更快收窄，加上目前歐日仍在買債，他相信美國再買債只是時間問題，特別當疫情擴散使經濟活動停頓時，勢見新一輪量寬，會利好低息貨幣。

如果純考慮貨幣利率，他認為人民幣做定存是較佳之選，短期目標為6.8至7美元水平。他解釋，目前人仔升幅未算太多，距離近5至6年低位尚有水位，息口又達到2厘以上，但相信升到一個水平便會中斷。他解釋，一旦疫情減退，中美貿易談判重啟後，屆時人民幣會走弱。惟目前人民幣息率仍較其他貨幣高，相信資金外流的壓力不大，但隨後要視乎疫情進展，始終為新型病毒，難言會否再「復發」。

人民幣年內可升3%

王續指，疫情期間，內地股債表現比較突出，故料人民幣年內隨時可能再升2%至3%，但明年起隨着中國要買更多美國貨，貿易順差會大跌，宜待一切到年底時回穩再決定。他建議可到9月時，留意各國會否步入一個長期減息周期，如聯儲局屆時或認為減半厘幅度過大可能轉口風，再決定定存貨幣的選擇。

踏入3月，已有多間港銀把港元定存息率調低，又以短期息減幅較為明顯，僅有恒生（0011）逆市加息，半年期定存息上調到2.2厘，但其後卻把3個月短存息下調0.3厘到1.6厘，入場費1萬元。匯豐和中銀香港（2388）同樣有削短存息，3個月定存利率調低到1.96厘和2厘，但短存息方面暫仍只有後者有2厘。不過，上周如渣打（2888）都曾多番調整定存息，各銀行短期都有可能會再調整，追息一族宜密切留意有關銀行公布。

3個月人幣定存息普遍逾2厘

相比下，人民幣定存息仍有2厘以上，不過各大行也有同樣調整人民幣存息，3個月定存息最高已是信銀國際和招商永隆銀行的2.55厘，入場費同樣是1萬元，前者6個月和12個月同樣是最高，分別有2.75厘和2.8厘。至於三大港銀方面，中銀入場費5萬元，3個月定存息2.2厘，匯豐入場費2萬元，定存息2.1厘，而恒生入場門檻1萬元，年利率約0.57厘。

雖然定存息持續向下，但各大銀行都有推出短期優惠，除了恒生的限時2.2厘定息優惠外，另外兩大港銀亦有推出不同優惠。如透過匯豐應用程式開戶，開立起計3個月內，可獲港元存款年利率再加額外2厘，利息會以每月平均存款可用結餘計算，首10萬元會加0.68厘，餘下10萬元會加2厘；中銀香港則推出特別港元定存優惠，特定客戶如透過兌換現有澳元、紐元、英鎊或加元，開立相等於5萬港元或以上的7天或1個月特惠港元定存，分別獲年利率2.18厘和1.88厘。

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