經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」

【明報專訊】今天想說的是新鴻基地產（0016），但先容許小弟客串一下做大文豪。

《雙城記》的名句「這是最好的年代，也是最壞的年代」。大文豪王爾德（Oscar Wilde）也說「我們都生活在溝渠中，但仍有人仰望星空」 。是危是機，睇你點睇。買樓也好，買股也好，總有人嫌貴，「等調整才買」。先不管「等調整」等多久，當中又會損失多少機會（例如2009年一直等買樓）。就當真的遇到調整，像過去兩周環球股市急挫，這些說「等調整才買」，會不會入市？多數仍是不會。原因？「疫情重挫經濟失業率必升還買股票？傻的嗎？」說穿了，他們不是「等調整」，而是希望「無事無幹股市大跌讓我買入，而又無人捷足先登」。這是否合乎常識？再說白一點：頂尖的學生，不怕題目難，至怕出得淺。因為大家做同一份卷，人人都曉答，分分鐘盲拳打死老師父。投資也是一樣，成功的投資者最開心是股票大升，第二開心是股票大跌。

跌市更能考驗股民實力

陸東說過，牛市贏錢當然簡單，你夠膽的話不停加大槓槓桿，多多都有得你買。但跌市才見真章，才考驗你的持貨能力，心臟夠不夠強，以及是否有能力低位撈貨。跌市不買貨，難道升至泡沫才買？當然很多人奢望捉正低位，買完立即V形反彈，若有如此着數的事，不妨分享心得。

說回正題，新地早前公布業績，股價沒有太大反應，因業績和分析員預期相若。買股票是買將來，現在才提反修例運動的影響，已經是慢了十幾拍。難道基金經理要等業績才知商場人流減少？那麼新冠肺炎疫情對股市，以及新地的影響又如何？今次疫情影響股市，暫時是兩階段：農曆年後港股急瀉，其後反彈。之後到中港疫情沒有太大惡化，但外國疫情反而失控，環球股市再急跌，港股也跟隨，但跌幅較外國股市小。

相信如此情况下，疫情對中港公司的影響，應已反映得七七八八。而小弟邀請你一同仰望星空：恒指仍是便宜，更何况10年美國債息低至0.7厘，股市相當有吸引力。

香港地產股當然也和大市一起受壓，但表現並不特別差，可能是去年反修例風波時股價已大跌。年初至今，地產股和恒指大致同步，而新地更是跑贏恒指，想不到吧！

文首已向大家解釋，強者遇上困境，反而視為機遇。去年尾也寫過新地（〈基礎紮實 新地現價吸引〉）。當時新地淨負債率才13%，最新業績已升至約18%。壞事？才不。18%仍是相當低的水平（內房淨負債率動輒過100%）。而且，應該問的是，為何淨負債率會上升？答案是因為公司去年底購入西九高鐵站上蓋的商業地王。

真正強者視困境為機遇　　

此舉意義非同凡響，首先公司身體力行，真金白銀示範了對香港充滿信心，行動勝於一千句廢話。此外，留意歷史，新地過往不乏逆市出擊的例子，往績相當不錯。例如IFC是亞洲金融風暴後發展，ICC則是金融海嘯後，往後都為公司帶來極豐厚回報。還是那一句：市况不差，何來有筍盤？

疫情暫時仍未見曙光，但內地和香港的確診數字好像已穩定下來。小弟未敢說最壞情况已過去，但的確見到商場人流多了（當然和全盛時期相比仍差甚遠），餐廳的入座率也回升，交通公具也擠迫了——一切和2月頭相比已改善很多。記得SARS時情况也是差不多，起初大家怕得要死，但日子久了，生活還是要繼續，動物本能（animal spirit）就回歸，就由山洞走出來覓食了。

無論如何，疫情仍會影響新地收入，特別是公司早前已宣布減租。但肯定的是，由於新地業務夠多元化，旗下商場也有不同檔次，所以不會是受影響最大的地產商。公司也提到會繼續貨如輪轉（小弟很喜歡這詞語，夠形象化）般推盤——新地去年正是香港的賣樓王，資金流相信絕不成問題。去年年尾小弟推介新地，現在依然不變。

中長線樓市難跌 炒賣成本太高

最後還是少不免說幾句樓市。小弟的看法仍然無變，自住可以，炒賣則不宜，主要因為交易成本太高。但以中長線（五年十年）來看，樓價下跌空間應該相當有限。財爺剛剛才警告未來五年將錄得赤字。怎麼辦？節流空間不大（全世界政府通病），而政府已暗示加大稅收，但徵收銷售稅應該是政治自殺。相信可以做的，仍是維持高地價政策，依靠賣地收入，當然還有是印花稅。在這種情况下，政府如何容許樓市大跌？

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
李澄幸：退休前應否賣金？
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
沈永年：中山各區優勢不同
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
花都均呎1.26萬 按月跌4%
花都均呎1.26萬 按月跌4%
買黃金抗疫 工具多元化
買黃金抗疫 工具多元化