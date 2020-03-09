黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上

另外，內地的物業管理市場龐大，並正在快速擴張，而且行業本身擁有現金流強勁的特性，帶動大部的物管股股價錄得龐大升幅。

奧園健康（3662）早前發盈喜，預期2019年度的淨利潤按年錄得不少於80%的升幅。該升幅主要是因為集團提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增加、來自集團物業管理服務中在管物業建築面積增加，以及來自商業運營服務中新開設的購物商場數目和集團在管購物商場建築面積增加。

集團由中國奧園（3883）分拆，與母公司擁有長期穩定的業務合作關係。集團去年底與上海奧園置業訂立合作框架協議，共同合作發展奉賢區發展項目。當地皮開發項目建成後，集團將在該項目中提供物業管理、招商引資及大健康產業運營服務等輕資產服務，並收取管理、品牌輸出等運營費用。

可於7.8元水平吸納

隨着母公司的業務不斷增長，集團所管理的物業面積亦有望水漲船高。另外，內地的物業管理市場龐大，而且行業分散，相信未來集團將有併購機會。集團的現金流穩定，2019年6月底銀行結餘及現金9.97億元人民幣，尚未償還銀行借款約178萬元人民幣。

走勢上，2月20日高見9元遇阻回落，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，宜候低7.8元吸納，若以大成交突破9元阻力，升勢有望持續，不跌穿7.2元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]