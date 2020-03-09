經濟
黃德几 几不可失

投資策略

黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上

【明報專訊】內地爆發新型冠狀病毒疫症，物管行業成為抗疫的重要一環，內地繼續有地方政府如深圳和杭州，對物業管理行業提供財政補助，對冲物業管理企業短期成本壓力，相信各地方政府有望推出其他補助措施或稅收減免等支持政策。

另外，內地的物業管理市場龐大，並正在快速擴張，而且行業本身擁有現金流強勁的特性，帶動大部的物管股股價錄得龐大升幅。

奧園健康（3662）早前發盈喜，預期2019年度的淨利潤按年錄得不少於80%的升幅。該升幅主要是因為集團提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增加、來自集團物業管理服務中在管物業建築面積增加，以及來自商業運營服務中新開設的購物商場數目和集團在管購物商場建築面積增加。

集團由中國奧園（3883）分拆，與母公司擁有長期穩定的業務合作關係。集團去年底與上海奧園置業訂立合作框架協議，共同合作發展奉賢區發展項目。當地皮開發項目建成後，集團將在該項目中提供物業管理、招商引資及大健康產業運營服務等輕資產服務，並收取管理、品牌輸出等運營費用。

可於7.8元水平吸納

隨着母公司的業務不斷增長，集團所管理的物業面積亦有望水漲船高。另外，內地的物業管理市場龐大，而且行業分散，相信未來集團將有併購機會。集團的現金流穩定，2019年6月底銀行結餘及現金9.97億元人民幣，尚未償還銀行借款約178萬元人民幣。

走勢上，2月20日高見9元遇阻回落，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，宜候低7.8元吸納，若以大成交突破9元阻力，升勢有望持續，不跌穿7.2元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

上 / 下一篇新聞

摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
李澄幸：退休前應否賣金？
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
沈永年：中山各區優勢不同
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
花都均呎1.26萬 按月跌4%
花都均呎1.26萬 按月跌4%
買黃金抗疫 工具多元化
買黃金抗疫 工具多元化