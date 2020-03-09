謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？

新一個財政年度可供出售的商業用地有6幅，當中，中環新海濱3號及銅鑼灣加路連山道地皮，前者是繼國金二期後，中環最大型商業地，連同3幅位於啟德及1幅位於東涌的商業地，合共提供逾890萬平方呎商業樓面，屬近年新高。由於不少位處貴重地段，市場估算6幅商業地的地價總值可達約1600億元，對新財年的庫房收入舉足輕重。然而，面對持續多時的社會事件，加上新型肺炎疫情夾擊，本港經濟前景難言樂觀。有報告更指中環甲級商廈寫字樓的空置率已升至4%、為近5年的高位，區內租金的跌幅亦成各區之冠。市場遂有人質疑政府此時推出中區碩果僅存的靚地，等同把土地賤賣。

政府工商用地 欠長遠規劃

此前，本港地產市場熾熱多年，政府賣地單就啟德新發展區為例，2013年中首幅私人住宅用地出售時，每呎樓面地價僅4913元，及至去年社會事件前夕，區內住宅地的每呎樓面地價已飈升至19,636元，6年升幅達3倍，政府再被指摘是奉行「高地價政策」，促使樓價居高不下。其實賣地定價孰高孰低，究竟能如何拿捏把握？

有別於住宅用地，政府過去對工商業用地的供應，更欠缺長遠的計劃及目標，令商業樓面持續多年供應短缺，租金升幅因而比住宅尤甚，即使東九龍大量新建成樓面投入亦迅即被吸納。然而，物業市場總有周期，跟一般製成品不同，莫說是漫長的造地過程，即便是熟地，由「麵粉」製成「麵包」動輒需要五、六年時間，往往令供應出現滯後。故此，五、六年後的商業樓面供求如何，政府必須事前小心分析、評估，訂定目標，方可避免供求過分失衡、市場大幅波動。要穩定市場的供求及價格，政府必須就不同類型的土地，提供前瞻的供求研究分析，制定長遠的目標及持續穩定的供應安排，適時推出土地，堅守此原則，定能釋除高地價與賤賣土地的疑慮。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]