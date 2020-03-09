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陳大為 世界為觀

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陳大為：減息降準只利投機與尋租

【明報專訊】新冠肺炎全球擴散，各央行因應疫情而先後減息乃至泵錢，中國單是七省市據報會投放25萬億元人民幣去基建已夠「O嘴」，對各行各業乃至社保亦給予不同優惠和援助，還有多輪的逆回購，減貸款利率和降準等。那麼這些的努力，對實體經濟和投資市場有何影響呢？

對美國的實體經濟和投資市場的影響，請參閱前作。更為有趣味的是中國經濟：一個不同的體制，資本帳又未全面開放的地方，其貨幣政策帶來的影響，會否跟自由開放的地區相似？想不到的是：的確相似。

從過去走勢可以看到，不論是減息（反映在SHIBOR）、差別減息（貸款存款息差：即多減貸款息少減存款息）、降準，都只會令銀行的貸款與證券資產比率下跌，即是銀行更樂意投資入低回報但亦低風險的債券、票據或掉期類資產而不願冒增加呆壞帳風險去借錢出街。以做銀行生意的角度看，合理非常，尤其若央行進入降息降準周期的話，等於是國家/央行一邊保證有便宜資本給銀行，另一邊又保證債券/票據等的價格一定上升（利率跌債價升），風險也等於由國家拍心口承擔，更容許銀行加槓桿，那麼何苦有easy money唔賺，偏向虎山行？

國家雖擔保 銀行仍需顧商業利益

或曰：國家可以用行政命令和優惠政策威迫利誘銀行去放數給企業嘛。的確可以。只是，一日各國營、地營，乃至民營銀行仍要按商業原則操作並上繳利潤給中央，以及通過在港的機構對外舉債（不論什麼貨幣基礎），就不能只照顧中央指令而不理商業利害。何况代企業發債，既交叉互買，又或再通過基金打包找海外買家，既有各種費用可賺，風險盡量外甩。就算買的證券違約，只要牽連夠廣，玩攬炒，最終仍可侷中央來救。Bad debts卻是一兩家硬食，不可同日而語的。

那麼對經濟影響若何？GDP相對銀行資產比率和銀行的貸款相對證券資產比率有正相關，而後者基本領先前者。換言之，貸款與證券資產比率影響到最終銀行的資產轉成GDP的效率。明顯地，更多錢去證券資產尋租，則銀行能夠轉變資本做GDP的效率亦愈低。換言之，中國一輪又一輪的動作，除了令投機或尋租市場短期振奮一下外，對實體經濟改善並無大用。何况，若把金價變幅也計算在內的話，連投機市場也乏善足陳。

尚有什麼啟示？下回續。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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