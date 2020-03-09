經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：回不去的香港

【明報專訊】疫情下的香港社會勉強運行，大家戰戰兢兢！新冠肺炎已演變成世界瘟疫，大自然的反擊，人類接招了，中國乃至新加坡、日本、韓國應該都控得住，亞洲國家動員能力還是強，這兩周輪到中東（伊朗）和歐洲（意大利）疫情大爆發，美國也開始起來了，估計是下一個大爆點。

小金人覺得亞洲和美國應該都可以控得住，真正的軟肋在歐洲和中東，伊朗真實確診應該在兩三萬人，周邊國家也不少，中東防不住，歐洲也就危險了，加上意大利、西班牙這兩個熱情如火的南歐國家，而歐盟沒有國界，各國防疫卻無法統一步伐，歐洲被疫情重創機會很高，最後歐洲的確診不會少過2萬，屆時歐盟會陷入極度困難境地。新冠病毒相當狡猾，事實上是無法消滅，傳染力卻極強，世界經濟應該會被帶入衰退，當然股市債市未必，最少今年內，看吧！各國將開展極度無恥的放水之旅。

黃絲投行朋友遭老外炒魷

前幾天，小金人聽到一個不幸消息，兩個在某大投行的港仔朋友吃了炒鮮魷，事實上這兩個朋友有點黃黃地，近幾年已經調組做其他亞洲業務，以為可以長命點，也可以舒心點，可是事與願違，他們組炒的幾個人就包括他們，他們因為不喜歡中國而撇清，可恰恰就是撇清了，所以在老外眼裏也就沒價值了。香港不同政治觀點的朋友得好好思考這個問題，你背後代表什麼價值，現實很殘忍，後果可以很嚴重！

上周香港兩家本土大龍頭港鐵（0066）和九龍倉置業（1997）宣布業績，相當慘烈，前景展望暗淡，小金人去年花過很多篇幅聊過本地各個板塊，相當悲觀，6個月的暴動剛過，禍不單行，新冠肺炎疫情又至，又是半年，香港的零售、公用、地產、銀行板塊經濟前景節節低走相當明顯。

港鐵股息不到3厘 愧當公用股

2019年，港鐵的總收入545.04億元，同比微升1.1%；公司股東應佔淨利潤較2018年下跌25.5%至119.32億元。利潤方面，去年基本業務利潤同比跌6.2%至105.6億元。EBIT看，香港客運業務的利潤貢獻由2018年的20億元轉虧接近6億元，首次見紅。其他業務的虧損由2018年度的8100萬元大幅擴闊至20.77億元。比較好的是車站商務收入竟然還微漲2%到51億，香港物業租金大體持平在42億。整體EBIT跌了35%到78億。要不是物業收入大漲30多億到57億，抵消了經營EBIT的暴跌，整體核心淨利潤將更加難看。展望2020年，小金人覺得經營EBIT將進一步下跌到73億元，車站商務收入和租金這兩部分捂不住了，將出現裂口下跌，交通客運的虧損今年在12億左右，今年就算地產發展業務再貢獻45億利潤，地鐵整體的核心淨利潤可能就85億到90億，又是跌20%，也就算明年，小金人覺得也只有80億左右，那就是地鐵的2020市盈率在30倍左右，股息率不到3厘，這算什麼公用股，開玩笑！

九置股價前景堪憂

香港收租股龍頭九置也宣布業績，也是寒風陣陣，比之前管理層引導的數差不少，2019股東應佔盈利39.28億元，按年挫78.21%，主要由於投資物業重估錄得57.42億元虧損；基礎淨盈利97.91億元，倒退3%。海港城2019收入全年倒退1%，至74.52億元，主要受第四季商場租金收入急跌12%拖累；更慘的是商場零售收入，去年海港城商戶零售額暴跌23%，第三及第四季分別瀉35%及54%，遠較本港整體零售跌11%表現差的多，明顯海港城絕對是靠內地遊客生意。時代廣場的收入減少4%，至20.2億元，商戶全年零售額跌19%。

因為去年下半年商戶零售額暴跌近半，那麼九置的營業額分成租金大受影響，海港城分成第三和第四季跌49%及78%。去年底，海港城的平均租金竟然還有474元每平呎每月，底租約375元，分成100元左右。展望今年，首季商場租金收入受租金紓緩措施及推廣援助計劃拖累，公司號稱保密，小金人大概猜得出，海港城底租部分不同商戶平均減租35%，雖說只有2月，小金人覺得上半年都無可避免，營業額分成部分跌80%毫無疑問，也就是上半年海港城的租金收入跌幅應該在四成左右，時代廣場也差不多了。

全年來說，就是假設下半年一切基本回復正常，2020年九置的核心利潤也大概只有80億元左右（2019年94.5億）。2020年差是共識，2021年呢？這最關鍵，小金人覺得核心利潤會續跌，可能到76億左右，雖營業額分成租金會反彈，可別忘了，經歷過2019年，2020年摧殘的內地遊客很大機會不再視香港為主要購物目的地。而最主要的底租部分，小金人覺得會從2019年的呎租375元跌到2020的360元，再跌到2021年的320元（因為2021再無減租計劃）。如果2020年，2021年核心利潤80億和76億，假設公司保持65%派息率，股息率2020年為4.7厘，2021年為4.3厘，有多吸引？而且就算底租320元小金人覺得長遠可能就250元，屆時還是全港最貴。可節節低走的盈利和愈來愈低的股息率，加上集團重組流通量大了20%多，九置（1997）股價前景堪憂！

（作者的基金持有地鐵空倉）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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