Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年3月9日星期一
環球數據前瞻
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
環球數據前瞻
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
花都均呎1.26萬 按月跌4%
買黃金抗疫 工具多元化
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
環球數據前瞻
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
花都均呎1.26萬 按月跌4%
買黃金抗疫 工具多元化
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
花都均呎1.26萬 按月跌4%
買黃金抗疫 工具多元化
prev
next