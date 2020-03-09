李澄幸：退休前應否賣金？

當然，準確預測高位這個想法並不務實。所以，黃金很難作為籌謀退休的主要工具，萬一退休後遇上金價長期低迷，同時又沒有利息，是對退休規劃不利的，最終很可能是手上雖有資產，但仍然感覺焦慮，因為經常在想應該什麼時候去沽出手上黃金，換回現金支持生活，筆者相信這也是吳女士現在猶豫的原因，特別是近期金價持續往上升的情况下。

建議黃金佔投資比例5%

從策劃退休後被動收入的角度，筆者是同意在未來一段時間分段沽出黃金的想法，不過可以不用全數沽出，因為黃金是避險工具，可用來對冲環球政治和經濟風險。黃金作為個人投資組合的一個「穩定器」，是值得持有的，而其配置比例應該佔整體投資組合的5%左右，視乎不同投資者的需求。

吳女士可以分階段沽出黃金，並買入以穩定為主的債券基金，開始構建可以產生利息收入的多元化投資組合，手上的現金在扣除6至12個月生活應急預算之後，也可以用來投資債券基金。同時可檢視一下現時股票基金的種類，最好也分散至環球各個主要市場，不要只集中單一國家。

一般來說，股票和債券基金的比例可以是50比50，按現時的情况來說，大概是持有20萬元的現金和價值15萬元的黃金，剩下的平分於股票基金及債券基金，即分別約120萬元。之後隨着退休年齡愈來愈接近，便慢慢提升債券的比例。

吳女士可把握未來幾年多儲蓄一些資產，加上擁有自己的物業，只要部署得當，整體的退休策劃還是可以的。

最後，以上的意見只是比較通用的參考，建議吳女士諮詢專業的財務策劃顧問，以獲得更切合個人需要的安排，並記得定期檢視組合的情况，作出適當的調整。

香港財務策劃師學會副主席（發展）

[李澄幸 理財信箱]