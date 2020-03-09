張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場

疫症爆發至今，抗疫表現最好的是台灣和香港。台灣第一時禁止所有來自中國內地的旅客入境，並且由政府集中採購和分派口罩，成功抵擋了來自武漢的新冠肺炎第一波攻擊。香港政府既不封關、特首更要求官員和市民不戴口罩，幸好香港人經歷過SARS的慘痛教訓，全民戴口罩兼加強衞生意識，不封城之下仍阻截了傳播途徑，而企業和民間又自發向弱勢社群派口罩，是唯一不封關又令疫情不至於失控的地方。

對美國疫情發展感悲觀

歐美日韓之所以失守後確診急增，在於當地民眾沒有危機意識，未有全民戴口罩，給予了新型冠狀病毒大肆傳播的機會，到近兩周努力阻止已太遲。西方社會民眾至今仍抗拒口罩，而即使現在亡羊補牢，在全球都禁止口罩出口之下，也很難解口罩不足的問題，筆者對於美國疫情發展感到悲觀。

但悲觀也好、絕望也好，股市還是會繼續運作。美股上周雖然波動，但如前一星期的恐慌式、斬倉式拋售也沒有再現，周五尾市更見平倉盤出現。這不是說美股出現見底迹象，但短線沽壓是有機會減弱的。如無意外，本周美國疫情會進一步惡化，若美股仍能守住低位，則可能是小注低吸機會。入市對象仍然以科技股較佳。

A股表現仍然較佳，原因相信是疫情受到控制，而中央也希望股市強勢，刺激消費有關。但其實A股早已回到疫情爆發前水平，一旦全球疫情大爆發，海外終端需求減少，中國出口也會受到波及並拖累內地經濟。此外，現時除了南極洲，基本上全球各地都已有確診個案，中國也不可能封鎖全球各地旅客來華，上周也見多個省市出現輸入型確診個案，中國也要面對疫情第二波衝擊。

疫情爆發後，A股一直是深強滬弱，上周四出現逆轉，筆者也懷疑資金會否回流傳統板塊。結果卻是滬深兩市齊調整。現時不少熱炒科技股已調整20%至30%，但仍未見止跌回升的迹象，茅台、五糧液等也回到高位，資金更多是轉炒妖股，但也開始受到監管機構留意，星期六（深：002291）、搜於特（深002503）都已被重點留意。

A股出現整體回調機會增

此外，聯儲局減息中國沒有跟隨，人行指流動性已充裕，但其實通脹也是一個原因。當通脹高於5%還要減息放水，這對極度抗拒通脹的中共來說，是不大可能的事。一直在憧憬政策救市的A股，設局上出現整體回調的機會正在增加。

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