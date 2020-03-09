經濟

港初創與物管公司商討用光觸媒技術

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，市民對各種消毒殺菌產品的需求大增。剛好在這時，有初創公司回歸香港發表一系列產品，包括其光觸媒噴霧、獨有的快速激活器，以及一些將光觸媒分子融入製造物料的產品。該公司表示，正和多家香港及外國公司商討合作，涉及多個行業，希望建立起一個生態圈。

明報記者 薛偉傑

Raze Technology共同創辦人方添明表示，公司成立於2018年中，專攻光觸媒（又稱光自潔）技術。當時有3名主要研發人員，分別是在香港科技大學取得物理學博士學位、精於納米科技及材料的陳書宇，一名浙江大學畢業生及一名日本某大學畢業生。他解釋，因為日本、香港、中國內地對於光觸媒技術都有不同演繹，所以希望集各家大成。

3名專家各自研究光觸媒技術已經差不多有10年，所以公司在同年底就已經有些成果。該公司研發出來的納米光觸媒分子，除在紫外光或太陽光照射下可以殺菌及分解甲醛之外，在室內燈光照射下，效果相若，只是需要照射較長時間。公司推出光觸媒噴霧Raze Original，初期全部以B2B形式銷售，賣給內地農場及物業管理公司，直至去年中，才考慮B2C市場。

首創便攜激活器

該公司的納米光觸媒分子在太陽光照射之下，需要約1小時才能夠完全激活其殺菌功能；在室內燈光照射下，就需半日至一日。有見及此，該公司去年研發出紫外光激活底座，只要將一支光觸媒噴霧Raze Original放在底座上，底座插上USB線取電，底座發出紫外光會令原本透明的Raze Original，在5分鐘內變成藍色，代表整支噴霧已被完全激活。這時再將Raze Original噴在各種物件表面，據該公司聲稱，待它乾透形成保護膜後，可在短時間內殺死表面約99.99%某些細菌。方添明表示，這種激活底座和激活方式為首創，已在多個地區申請專利。

現時大部分物業管理公司都以酒精來抹升降機按鈕、電梯扶手帶、玻璃門等公用設施。方添明認為，酒精的優點是很快就可以殺菌，但缺點是4至8小時後沒有殺菌作用。雖然Raze Original的售價比酒精高，但一周才噴一次，實際使用量很小，反而比酒精節省成本及工夫。現時香港有4家物業管理公司有意採購Raze Original，可能今年中試用。另有中港口罩生產商接觸公司，有意在外層無紡布噴上Raze Original，令一次式口罩外層具備殺菌功能。

融入製造物料 推光觸媒海綿油漆

此外，公司去年在內地推出一款空氣淨化機，賣給養豬場等，其兩層濾網物料融入其納米光觸媒分子，在機內紫外光燈管照射下，可以殺掉濾網表面的細菌。兩層濾網可以拆出來清洗，毋須經常更換，節省運作成本。

另外，公司最近研發出光觸媒洗碗海綿和光觸媒油漆，其中光觸媒洗碗海綿長期有陽光或燈光照射，就可以維持殺菌功效，不會產生異味。至於光觸媒油漆，亦可以長期維持殺菌功效，以及有助分解室內的甲醛。

上述產品短期內都會在香港正式推出，透過公司網站銷售，公司上月在中環閣麟街租下一個4層樓舖位開設快閃店，以半價預先發售大部分產品，空氣淨化機和光觸媒油漆則只是展出，協助市民抗疫。

方添明透露，繼中港市場後，下一步將會拓展出口市場。現時已有德國及意大利公司表示有興趣分銷其產品。另外，有外國校服公司、潮流拖鞋品牌及運動鞋品牌希望將納米光觸媒分子融入到製造物料中，令產品表面長期維持殺菌功能。他希望，雙方以聯乘方式合作，「我們將會和不同的品牌商合作，逐漸建立起一個生態圈」。

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