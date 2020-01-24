灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%

對於新冠肺炎疫情爆發，集團稱，為配合內地政府的防控措施，今年春節假期免收7座或以下小型客車路費的政策，由原來7天延長至16天以引導車輛錯峰出行；加上全國收費公路自上月27日凌晨零時起，實施免收車輛通行費至疫情防控工作結束，以上兩項政策均使集團兩條公路的路費收入減少。

旗下兩公路收入減

另外，集團表示，由於廣東省為加快推廣使用電子不停車收費（ETC），從去年7月起調整全省高速公路使用ETC支付的路費優惠，並由2%折扣擴大至5%。由於使用ETC支付的車流量日漸提升，加上折扣增加，因此導致廣深高速公路的日均路費收入期內按年跌3%至884萬元，日均折合全程車流量則跌2%至10萬架次。

惟長遠計，集團認為，隨ETC支付普及化，車輛進出高速公路速度加快，有助增加高速公路的容載能力。