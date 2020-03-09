Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴

專業管理佔比遜歐美 發展空間大

Privé董事總經理李享澤希望公司成為資產管理界「阿里巴巴」，阿里本質就是電商平台，連結買家及賣家，Privé為銀行建立基金買賣平台，「透過平台，客戶可以找基金經理幫忙投資，銀行出售互惠基金」。對於大眾財富規劃市場，李享澤指出，2017年亞太地區的可投資資產規模達57.5萬億美元，而2025年規模將增至91.7萬億美元，但2017年只有約12.1萬億美元獲專業者管理，佔比只有約21%，2025年佔比估計只有32%，低於歐美國家水平，市場發展空間龐大。

現時Privé與超過60家企業合作，包括三星、瑞信及花旗等，約六成收入來自亞洲，約兩成半來自歐洲市場。李享澤透露，三星及瑞信是Privé的A輪投資者及戰略合作伙伴，公司有份協助三星手機語音助理Bixby提供金融資訊或理財建議等。

李享澤表示，各銀行的顧客旅程有所不同，所以Privé將技術方案分拆成「積木模組」，例如客戶資料分析模組、產品搜尋模組、基金比較模組等，因應金融機構的需要，組合不同模組成為更貼合客戶需要的金融科技方案。

今年進行B輪融資 籌約兩億

李又稱，今年會進行B輪融資，集資額約2000萬至2500萬美元（約1.56億至1.95億港元），主要用於開放大數據分析能力，提供精準財務建議。Privé今年亦有參加阿里巴巴創業者基金/匯豐JUMPSTARTER 2020環球創業比賽，贏得最創新初創企業及最受歡迎初創企業獎項。