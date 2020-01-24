經濟

首季IPO集資額或5年最少

【明報專訊】本港今年首季新股市場陷入困境，或成近5年內最疲弱開局。一方面，過往1月及2月已掛牌上市新股表現不振，期內主板及GEM板共計24隻新股，18隻或75%已跌穿招股價。另一方面，統計年初至今新股市場集資額，今季新股集資額暫只有約120億元，較去年首季200億元減少四成，或成為近5年首季集資最少的一年（見圖）。

24掛牌新股 75%跌穿招股價

平均計算，首季新股首日表現較招股價平均跌3.3%。將於今日上市的興業物聯（9916），雖有逾1400倍超購，暗盤升幅亦僅有7%。早前已上市的24隻首季新股中，掛牌當日升穿招股價的股份有9隻，但若以為一味跟隨熱門股可穩賺不賠，隨時如富石金融（2263），首日每手帳面蝕1000元。至今已「潛水」的18隻新股中，包括超購千倍的新石文化（1740），至上周五較招股價累跌28%。超購逾百倍的艾德韋宣（9919），現時已累跌62%。

首季市場集資情况及炒風均低迷，信永中和會計師事務所合伙人盧華基認為，集資額銳減，主要是以往新股市場一般由農曆新年後，即3月就可迎來大批新股陸續上市，今年卻遭新冠肺炎疫情擾亂整個市場。他續稱，新股上市「潛水潮」關乎宏觀經濟前景轉差，新股正迎接估值大幅下跌。他表示，傳統行業面臨估值下調，估計要等今年經濟景况見底後反彈，股價表現才可好轉。

安永料新股定價將趨謹慎

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，長線而言，環球股市正面臨估值下調，無論美股或港股均面臨同樣困境，短線新股表現主要受大市氣氛影響。他認為，部分早前上市新股定價可能過於進取，料未來新股定價將趨於謹慎。但他認為，公司有集資剛性需求，再加上已有一定數量公司排隊上市，只要未來定價時可做到「願買願賣」，而且大市未出現股災式下跌，相信今年IPO交易仍可繼續推進。

亦有分析認為，短期內肺炎疫情仍為新股市場發展巨大阻礙。衛達仕律師事務所合伙人孫志偉認為，因應疫情，估計有公司原定的路演面臨取消，進一步令上市時間表推遲，而押後上市計劃或導致律師及會計師需要與公司協議增加費用。

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