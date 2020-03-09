經濟

陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴

【明報專訊】上月才辭任電視廣播（0511）（TVB）主席的「殼王」陳國強，退休生活開始不久卻惹上官非。據本報獲得的一份加拿大卑詩省法庭文件顯示，新加坡富商黃鴻年入稟狀告陳國強及加拿大地產公司協平世博（Concord Pacific）主席兼行政總裁許知仁，文件指出陳國強以「軍師」身分與許知仁合作，於2015年與黃鴻年的加拿大溫哥華地產項目交易中虛假陳述，致交易陷僵局，令項目發展錯過市場最好狀况，估計導致黃鴻年損失2.45億加元。

明報記者

文件顯示，黃鴻年於3月3日提出起訴，但關於這宗案件的淵源，卻要追溯到1989年。當年黃鴻年以4000萬加元購得溫哥華市中心最後一個待發展的海濱地皮、世博原址用地項目，將其部分出租給賭場。及至2015年5月，黃鴻年有意重新在該地皮開發萬國廣場（Plaza of Nations），同年以5億加元作價，向許知仁出售該地皮五成股權，後來雙方簽訂了框架協議，包括協平世博要先向黃鴻年支付1000萬加元，再在60個工作日內支付4000萬加元，然後於用地重新規劃完成後的14個工作日內支付7500萬加元。

被指角色如軍師 出謀劃策

但其後交易陷入僵局，雙方在繳付款項、開發細節等發生爭議，但分歧一直沒法解決，期間黃鴻年亦有嘗試接觸其他有意合作方。至2015年10月，協平世博在卑詩省法院起訴黃鴻年，指控他違背不再找其他開發商商談和對此事保密的口頭協議。不過去年7月，法院裁決協平世博敗訴。

今次黃鴻年入稟，可說是他勝訴後對協平世博的乘勝追擊。起訴書指出，由於協平世博虛假陳述，令交易爭議一直得不到解決，使得黃鴻年錯失了以8億加元作價引入另一開發商的機會，後來該項目市場估值跌至只有5.55億加元。

起訴書質疑，正因為協平世博的不負責任行為，使黃鴻年至少損失了2.45億加元。起訴書更指，在許知仁與黃鴻年的談判過程中，許知仁都會將進展及談判內容告知陳國強，而陳國強就向許知仁出謀劃策。

陳國強黃鴻年 20年前交易結緣

黃鴻年將陳國強告上公堂，認為他與許知仁合謀，令黃鴻年在開發萬國廣場一事上蒙受損失。但兩人其實以往曾有交手，20年前也有成功交易過，陳國強在2000年透過旗下德祥系，斥資13億元購入的中策集團（0235），正是黃鴻年當年的旗艦企業。因當時中策持有部分媒體股權，令陳國強收購中策後，也被冠以「媒體新貴」、「媒體大亨」稱號。

相關字詞﹕加拿大 萬國廣場 官非 許知仁 協平世博 黃鴻年 陳國強

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