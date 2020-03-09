經濟
封面故事

瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏

【明報專訊】瑞聯銀行外匯策略全球主管Peter Kinsella接受專訪時指出，美國正處減息周期，將令該國的貿易及財政雙赤字再度成為市場焦點，不利美元匯價，而且歐元區國家除擬推出財政政策刺激短期經濟外，亦計劃聚集多國力量發展多項新興工業，有利中長期經濟增長，故該行看好歐元前景。

雖然美股過去兩星期先急跌後回穩，惟美滙指數前周下跌1.14%，上周跌幅擴大至2.22%，收報95.951，屬去年2月以來低位，並且已跌穿2018年5月起延伸的上升通道底部（圖1）；在美匯指數構成部分中，歐元佔比高達57.6%，在近日美匯轉弱的同時，相對應的是歐元匯價轉強，前周五突破下降軌後，上周升勢加快，兩星期以來勁升超過4%（圖2）。

美匯指數是否真的已轉勢向下，而歐元是否已步入長期升浪呢？

長駐倫敦的Peter Kinsella早前來港接受訪問就此有精闢分析，他認為，雖然美國經濟增長在過去一段長時間比歐洲及日本等成熟市場快，而美元息率亦比歐元及日圓高，但隨着美國聯儲局去年7月開始踏入減息周期，美元的息差優勢正在收窄，對國際投資者來說，沽空美元的成本正下降，市場可能轉為聚焦於美國經濟的負面因素，例如去年美國貿易逆差及財政赤字佔GDP的比率分別達2.5%及4%至4.5%，即「雙赤」佔GDP比率達7%，屬偏高水平。

歐洲推財政刺激 負利率或轉正

作為比較， Kinsella指出，歐元區國家的貿易順差情况明顯比美國理想，而且區內國家正醞釀在短期內推出積極財政政策，包括大幅增加基建投資以刺激經濟，這樣的話，區內貸款需求將上升，可望推動德國10年期國債孳息率由負轉正，增加歐元吸引力。

更重要的是，Kinsella透露，參考韓國等國家傾國之力發展重點產業的成功經驗， 歐元區國家亦擬集中力量發展第五代流動電話（5G）、電動車、超級電池及綠色能源等新興工業，創造國家隊級企業（National Champion），收窄與其它國家在有關行業的差距，此舉有利中長期經濟增長，對歐元匯價亦屬正面。

[封面故事]

相關字詞﹕歐元 美匯指數 瑞聯銀行外匯策略全球主管Peter Kinsella

上 / 下一篇新聞

摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
美國經濟衰退風險低 不似進熊市
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升
沙特或增產石油 中東股市暴跌
沙特或增產石油 中東股市暴跌
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
陳茂波：正與銀行商建派錢系統
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
投資精靈：港股市寬轉差 暫宜守不宜攻
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
陳國強遭星富商控虛假陳述 涉溫哥華地皮 陳國強一方曾控黃鴻年但敗訴
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
4000萬加元去向成「虛假陳述」關鍵
首季IPO集資額或5年最少
首季IPO集資額或5年最少
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
Privé Technologies冀成資管界阿里巴巴
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
灣區發展去年賺6.12億人幣 常規派息率100%
受累帶量採購 國藥盈警
受累帶量採購 國藥盈警
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
港初創與物管公司商討用光觸媒技術
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
創業心得：拉攏廠商成共同創辦人
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
張兆聰：疫症恐回襲 小心新興巿場
李澄幸：退休前應否賣金？
李澄幸：退休前應否賣金？
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
金子：大行看好互聯網 績前Call騰訊
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
張兆聰：希望教育成非傳統避險股
蔡金強：回不去的香港
蔡金強：回不去的香港
陳大為：減息降準只利投機與尋租
陳大為：減息降準只利投機與尋租
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
謝偉銓：如何釋除高地價與賤賣土地疑慮？
沈永年：中山各區優勢不同
沈永年：中山各區優勢不同
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
黃德几：奧園健康倘突破9元 有力再上
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
李聲揚：逆市買地王 示範何謂「信心」
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
定存宜做短期 人幣息較吸引 王良享：央行風向或變 近年底再觀望
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
瑞銀財富管理：加碼美國高收益及通脹掛鈎債
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：郵輪股可成測市新指標
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
陸振球：擁千萬買債也不夠收息生活
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
林少陽：恒指太多金融股 受累減息
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
技術取勝：中銀香港仍守長期升軌
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
謝紹榮：鮑威爾藥石亂投
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
潘迪藍：美減息短期利美債 長期買美股
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
蘇沛豐：5G概念股 中通服仍有水位
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
李順威：儲局向巿場提供「認沽期權」
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
劉思明：美股暫整固 港股穩中偏好
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
何啟聰：進取吼價外輪 友邦Call 21849
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
瑞銀亞洲：或借減息反彈 吼新地牛59599
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
摩根大通亞洲：撈底博反彈 Call匯控恒生
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
周顯：口罩與消毒藥水股炒法不同
何國良：報復式消費推動板塊輪動
何國良：報復式消費推動板塊輪動
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
王弼：中美互相指摘 恐釀真正熊巿
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
曾淵滄：「土地共享」收效 才是減辣時
湯文亮：當加息遇上失業率上升
湯文亮：當加息遇上失業率上升
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
陳永傑：經濟弱 美減息半厘自救
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
廖偉強：港人愛磚頭 潛在買家多
布少明：減價逢減息 購買力湧現
布少明：減價逢減息 購買力湧現
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
李志成：減息利樓市 資金撐磚頭
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
盧楚仁：歐元基本因素弱 難續強勢
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
OCEAN MARINI首日收千票 超額9倍 業界料本月一手重上1300宗
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
雲滙連錄撻訂 新地：個別買家問題
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
龍門冰室20萬租河畔地舖 較舊租貴四成
太古城兩房價再跌穿千萬
太古城兩房價再跌穿千萬
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
上月十大屋苑買賣登記221宗 3個月新高
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
THE RICHMOND 181呎起細絕西半山
花都均呎1.26萬 按月跌4%
花都均呎1.26萬 按月跌4%
買黃金抗疫 工具多元化
買黃金抗疫 工具多元化