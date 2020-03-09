瑞聯 Kinsella：美元處強弩之末 歐元中長期看俏

雖然美股過去兩星期先急跌後回穩，惟美滙指數前周下跌1.14%，上周跌幅擴大至2.22%，收報95.951，屬去年2月以來低位，並且已跌穿2018年5月起延伸的上升通道底部（圖1）；在美匯指數構成部分中，歐元佔比高達57.6%，在近日美匯轉弱的同時，相對應的是歐元匯價轉強，前周五突破下降軌後，上周升勢加快，兩星期以來勁升超過4%（圖2）。

美匯指數是否真的已轉勢向下，而歐元是否已步入長期升浪呢？

長駐倫敦的Peter Kinsella早前來港接受訪問就此有精闢分析，他認為，雖然美國經濟增長在過去一段長時間比歐洲及日本等成熟市場快，而美元息率亦比歐元及日圓高，但隨着美國聯儲局去年7月開始踏入減息周期，美元的息差優勢正在收窄，對國際投資者來說，沽空美元的成本正下降，市場可能轉為聚焦於美國經濟的負面因素，例如去年美國貿易逆差及財政赤字佔GDP的比率分別達2.5%及4%至4.5%，即「雙赤」佔GDP比率達7%，屬偏高水平。

歐洲推財政刺激 負利率或轉正

作為比較， Kinsella指出，歐元區國家的貿易順差情况明顯比美國理想，而且區內國家正醞釀在短期內推出積極財政政策，包括大幅增加基建投資以刺激經濟，這樣的話，區內貸款需求將上升，可望推動德國10年期國債孳息率由負轉正，增加歐元吸引力。

更重要的是，Kinsella透露，參考韓國等國家傾國之力發展重點產業的成功經驗， 歐元區國家亦擬集中力量發展第五代流動電話（5G）、電動車、超級電池及綠色能源等新興工業，創造國家隊級企業（National Champion），收窄與其它國家在有關行業的差距，此舉有利中長期經濟增長，對歐元匯價亦屬正面。

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