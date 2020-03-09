瑞銀Zuercher：疫苗測試結果可成短期催化劑

向前望的話，Zuercher認為，在抗擊新冠病毒方面，未來幾周可能出現潛在的上行催化劑。目前正在進行抗病毒藥物（編按：包括美國藥企Gilead研發的瑞德西韋（Remdesivir）、該股近日股價逆市向好，上周五收報80.22美元，創近2年高位）的臨牀試驗，其對新冠肺炎是否有效將會在4月份自有分曉。新冠病毒是否像流感一樣屬於季節性疾病，在溫暖的天氣中是否會自然消退，也尚不確定。

可同時買標指認購期權沽認沽期權

綜合而言，Zuercher認為，市場可能高估了下行風險，建議可買進105%的標普500指數認購期權，以作空90%標普500認沽期權作為融資來源，雙邊期限都是3個月。沽出認沽期權能夠彌補買入認購期權的部分期權金，令整體成本下降；當市場下跌超過10%時，這項頭寸將會虧損，但指數只要漲逾5%則會獲利，使得上行可能性大於下行。

在基準情景中，也就是市場在下跌後反彈，瑞銀預期漲幅將大於5%；在風險情景中，市場可能下跌逾10%，但該行認為屆時估值吸引力將浮現（編按：進行上述的期權組合操作，最好預留資金可在低位接貨，以避免若標指在低位再急跌有可能面對較大虧損）。

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