證券經紀生存之道：與客共贏 最忌「坐死盤」

梁偉基在2016年加入德美利證券香港前，是中銀香港全球市場財資產品管理主管，亦曾在多間國際金融機構任職高級管理人員逾28年，了解本港股市運作。他指出，本港投資者教育不足，不少散戶習慣「坐死盤」，即股價跌至一半時就會「放埋一邊」，但不懂得用其他衍生產品令股票繼續產生回報，又或止蝕，而這又與衍生工具市場發展不夠平衡，目前市場上只有61家本港上市公司的期權可供交易有關；作為比較，美股標指500隻成分股現時大部分均有期權可供買賣。

沽價外期權賺期權金助低價接貨

一提到期權，不少投資者均認為風險很大，但梁偉基認為事實並非如此，他解釋，假如投資者擬等標指從現價回落5%後買入相關ETF，現已可沽出其認沽期權，收取期權金，跟着可能會出現兩種不同情况：

（1）若期權到期日前，標指跌幅不足5%，期權金袋袋平安；

（2）若期權到期前，標指跌幅達5%或以上，客戶沽出認沽期權會被對家行使，等同按原定計劃在標指回落5%時便接貨，亦可賺取期權金以減低接貨成本。

他強調，投資者在上述兩種情况要面對的股價下行風險，均比以現價直接買入標指ETF為低。

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