德美利梁偉基：美股短期料續波動 看好公用地產醫療

明報記者 葉創成

美股三大指數前周突然大跌逾一成，拖累港股亦下跌逾千點，相信令不少投資者措手不及，而美股上周雖然仍大幅波動，但每個交易日漲跌不一，標指全周便輕微回升0.61%，帶動恒指期內亦微升16點或0.06%，港股短期何去何從，相信美股走勢將繼續左右大局，故今期封面故事訪問美國最大零售證券經紀商之一德美利證券的梁偉基分析美股最新形勢。

儲局再減息空間有限 美股難現V形反彈

梁偉基上周五接受訪問時指出，雖然美股去年至今年初升勢如虹，標指上月19日更創歷史高位3393點，逾13個月累積升幅逾三成，惟主要由於聯儲局期內由鷹轉鴿，不單在去年上半年停止加息，下半年更掉頭減息3次，並且於10月起每月買債600億美元，以寬鬆貨幣政策支持美股估值擴張所致，而去年美股上市公司盈利按年增長僅1%至2%，追不上股價升幅，標指成分股平均市盈率因此升至19倍偏高水平，投資者開始尋找原因、期望大市出現合理調整。

自從上月24日（前周一）開始，美國上市公司公布業績時愈來愈多提到憂慮新冠肺炎疫情影響日後業績，而且美國疾病管制與預防中心在25日（前周二）更表明疫情可能影響美國市民的日常生活，令標指當日破位大跌逾3%，觸發程式盤進行止蝕，令美股跌勢加快，標指上周五低見2855點，短短8個交易日較歷史高位急跌538點或15.9%。

技術分析 標指反彈要過三關

梁偉基分析，從美國最新公布的新屋動工（1月為156.7萬間）及新增非農職位（2月為27.3萬個）數據均屬強勁、並且優於預期可見，當地經濟基調仍然理想，故此若疫情在一段時間後能夠受控，美股完成調整後便可再展升浪，牛市料未完；但另一方面，投資者亦不應該期望聯儲局的寬鬆貨幣政策，可以令美股短期內迅速收復失地、出現V形反彈，他解釋：「即使聯儲局上周二突然減息半厘，是2008年金融海嘯後首次在非議息會議減息，但標指當日反而下跌近3%，原因是投資者擔心聯儲局掌握到比市場預期差的經濟信息才急於減息，由此可見，減息已不再是推升股市的靈丹妙藥；而且聯邦基金利率下端現已減至1厘，我相信聯儲局也不希望走歐洲及日本的舊路，出現負利率，即是說，當局再減息的空間只有1厘，手頭上的籌碼不多，成為一大隱憂。」

德美利證券由美國一批期權及期貨等衍生工具專業投資者在1975年成立，向來重視技術分析，梁偉基是次亦由此分析是次美股調整期何時完結。他指出，標指在2018年10月至12月亦曾出現近20%的調整，跟着在12月底便出現V形反彈，迅速收復失地，而升勢亦延續至上月中旬；但上月下旬開始的調整期不同，即使標指跌幅也高達15.9%，但由高位至低位只有8個交易日，故此是否已見底屬未知之數，而上周轉趨區間上落收報2972點後，後市繼續整固機會較大，反彈將要面對重重阻力，「第一個阻力便是200天線（上周五收市處3051點水平），第二個阻力便是20天線（3213點）與50天線（3249點）之間（圖1），若能收復是次跌幅61.8%（即重上3188點），便顯示短期調整已告一段落，可以重展升浪」。

美10年債息跌穿1厘 收息股料受捧

梁偉基續說，投資者若希望捕捉美股是次波動市的賺錢機會，不一定要買追蹤標指表現的交易所買賣基金（ETF），個別細分行業的ETF或有更佳表現。他解釋，在是次聯儲局的減息周期中，美國10年期國債孳息率上周已跌穿1厘，尋找息率回報（yield hunting）成為重大投資主題，故此可望提供穩定派息的標指公用股ETF（美國上市編號：XLU）及標指地產股ETF（XLRE）近來表現均跑贏大市；而是次疫情料對美國醫療股的產品及服務需求有正面影響，故標指醫療股ETF（XLV）近日表現亦相對強勢（圖2）。至於受累疫情的旅遊股及博彩股，以及在減息周期中利息收入受壓的銀行股，表現料將繼續跑輸大市。

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