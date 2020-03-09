陳茂波：正與銀行商建派錢系統

派錢申請手續盡量簡便

陳茂波重申，目前的時間表是7月初開始接受申請，並在暑假期間開始派發現金。他稱，本次派錢申請手續將盡可能簡便，申請資格亦相對簡單。此外為了令於臨近限期前才符合資格的人士，在更換身分證後仍有充裕時間提出申請，此次計劃的截止申請日期設於明年12月31日。

美國聯儲局早前緊急減息半厘，陳茂波表示，面對連串減息行動，環球股市過去一周大幅波動，反映市場對經濟前景的憂慮和投資信心偏弱，此外疫情發展亦牽動投資者對經濟前景的信心。

劉怡翔：推百億iBond 紓通脹影響

財經事務及庫務局長劉怡翔亦於網誌中表示，料全球低息環境將會持續一段時間。他亦重申，政府今年將按照最財政預算案，推出約100億元iBond （通脹掛鈎債券），希望可紓緩通脹影響。

此外對於預算案中對私募基金的稅務寬免，劉怡翔表示，目前由財庫局領導的跨部門工作小組正考慮措施具體設計。他表示，在制訂寬免條件時，會考慮私募基金的營運模式及主要業務等，將盡快就建議徵詢業界的意見，以制訂合適安排。