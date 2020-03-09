沙特或增產石油 中東股市暴跌

【明報專訊】由於石油輸出國組織（OPEC）於上周五（6日）與俄羅斯就額外減產150萬桶的談判破裂，俄羅斯拒絕有關方案，連原定的減產協議亦被取消。彭博社昨日指，沙特阿拉伯因此擬於下月增加石油產量，由原來每日約970萬桶增至每日約1000萬桶，以應對談判破裂後的影響。另外，報道引述消息人士稱，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美由昨日起，向歐洲、遠東及美國客戶提供折扣，將每桶原油價格下調6至8美元不等。
彭博：擬增至每日1000萬桶
分析人士認為，沙特阿拉伯此舉是為了打擊俄羅斯在歐洲的原油銷售，並相信沙特此舉或會進一步掀起價格戰，導致油價或會在下季跌至過去20年以來最低位，並跌穿每桶20美元的價位。
作為全球石油基準之一的布蘭特原油上周五急跌9.4％至每桶45.27美元，是自2008年全球金融危機以來的最大單日跌幅，全周累計急跌10.3%。
擬打價格戰 打擊俄羅斯
受累於談判破裂及市場對價格戰的憂慮，沙特阿美於昨日首次跌穿招股價，單日跌幅一度逾9％，曾一度跌穿30里亞爾，失守去年12月的上市價32里亞爾；沙特阿拉伯證券交易所（Tadawul）昨日整體股市下挫逾8%。其他波斯灣國家股市昨日亦受挫，阿布扎比ADX指數單日下跌5.8％；迪拜金融市場綜合指數跌逾7％；科威特指數午間急瀉10％，觸發熔斷機制而停市，其他中東股市如卡塔爾、阿曼及巴林等亦跌2%至3%。