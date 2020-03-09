沙特或增產石油 中東股市暴跌

彭博：擬增至每日1000萬桶

分析人士認為，沙特阿拉伯此舉是為了打擊俄羅斯在歐洲的原油銷售，並相信沙特此舉或會進一步掀起價格戰，導致油價或會在下季跌至過去20年以來最低位，並跌穿每桶20美元的價位。

作為全球石油基準之一的布蘭特原油上周五急跌9.4％至每桶45.27美元，是自2008年全球金融危機以來的最大單日跌幅，全周累計急跌10.3%。

擬打價格戰 打擊俄羅斯

受累於談判破裂及市場對價格戰的憂慮，沙特阿美於昨日首次跌穿招股價，單日跌幅一度逾9％，曾一度跌穿30里亞爾，失守去年12月的上市價32里亞爾；沙特阿拉伯證券交易所（Tadawul）昨日整體股市下挫逾8%。其他波斯灣國家股市昨日亦受挫，阿布扎比ADX指數單日下跌5.8％；迪拜金融市場綜合指數跌逾7％；科威特指數午間急瀉10％，觸發熔斷機制而停市，其他中東股市如卡塔爾、阿曼及巴林等亦跌2%至3%。