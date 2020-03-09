分析：熱錢未必流入 港樓價高企難再倍升

林一鳴：社運令資金減少流入樓市

2008年金融海嘯衝擊全球資產市場，中原城市指數當年下跌14%，不過聯儲局減息加上翌年進行的量化寬鬆，熱錢湧入本港。至2015年美國再次加息前，港匯長時間接近7.75強方保證水平，銀行體系結餘最高曾錄得4260億元（見圖）。大量資金追逐風險資產，中原樓價指數在2009年急升三成，而現時較2008年底已累升兩倍。

資深投資者林一鳴指出，2008年後，減息和量化鬆寬釋放的資金多數進入資產市場，形成資產泡沫。雖然今次聯儲局減息亦會增加環球市場流動性，但現時本港樓市已比2008年上升數倍，加上去年香港發生社會運動，亦減少外來資金投入香港物業市場，因此認為進入香港市場的熱錢會比2008年為少，而會較多留在美國本土或其他市場。此外，當年中國同時推出4萬億元人民幣救市， 來港推升樓市的力度其實比外資更大。雖然中國近期亦放寬流動性，但自2012年起政府針對非香港居民加收印花稅，加上近半年的社會運動，內資亦已減少流入本港樓市。

萊坊：料全年樓價跌5%至10%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，2008年本港樓市有所調整，才會在後來低息環境「V形」反彈，但近年來樓價一直高企。他指出，目前影響樓市更重要的因素是購買力，因為經濟不景，企業需要裁員，削弱市民購買力。不過，長期低息環境對樓市有支持，因此預期今年大幅變動的機會不大，全年樓價下跌5%至10%。

星展香港經濟師謝家曦認為，雖然外來資金來港對樓市有一定支持，不過經濟基本因素受疫情打擊，另外市場擔心是因為聯儲局警覺經濟出現重大問題，所以急忙減息，在恐慌性情緒下，樓市難以上升。不過目前香港失業主要集中在低薪行業，未有大幅影響有能力供樓的行業，加上未來土地供應難以大增，長遠欠缺供應，樓市亦難以下跌。